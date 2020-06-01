Школьники и педагоги Перми могут пройти образовательные онлайн-курсы

15:00 | 3.06.2020

Дистанционные курсы образовательного центра «Сириус» по математике, физике, русскому языку и другим профильным предметам ориентированы на учащихся с 7-го по 11-й классы, уверенно владеющих школьной программой, а также на педагогов. Регистрацию на онлайн-курсы можно пройти до 1 августа.



Проект образовательного центра «Сириус» – «Сириус.Курсы» – позволяет получить бесплатное дополнительное образование от ведущих преподавателей страны по таким направлениям подготовки, как геометрия, комбинаторика, физика, информатика, лингвистика, фонетика и графика.



Каждый онлайн-курс состоит из нескольких учебных модулей. Модули содержат видеолекции с конспектами, обязательные упражнения и факультативные задачи для самостоятельного решения. Объём образовательных программ варьируется от 60 до 120 часов. Школьникам курсы позволят расширить теоретические знания и развить навыки решения задач, педагогам – повысить квалификацию в направлении работы с детьми с высокими образовательными потребностями.



Для старта обучения необходимо пройти регистрацию в системе «Сириус.Курсы» https://edu.sirius.online до 1 августа. Учебные материалы будут доступны до конца лета. Каждый слушатель сможет самостоятельно определить для себя темп и учебную траекторию. По окончании обучения выдаётся электронный сертификат. По вопросам участия в дистанционных программах можно обращаться по электронному адресу help@sochisirius.ru.

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