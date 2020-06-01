Пермячка оплатила долг за ЖКУ под угрозой срыва продажи квартиры

14:38 | 3.06.2020

Оплатить накопленный многотысячный долг за коммунальные услуги жительницу Перми заставило уведомление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, сообщает УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району на исполнении находилось производство о взыскании с пермячки задолженности по оплате услуг ЖКХ на сумму более 130 тысяч рублей. Должница не исполняла финансовые обязательства.



Судебный пристав-исполнитель получил из Росреестра сведения о наличии недвижимого имущества, зарегистрированного на имя должницы. Сотрудник ФССП вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении квартиры, принадлежащей пермячке.



Получив уведомление об этом из единого государственного реестра кадастра и картографии, должница воспользовалась Банком данных исполнительных производств на сайте краевого УФССП и дистанционно погасила весь долг: через несколько дней у нее была запланирована сделка по продаже собственности.



Когда поступили средства, покрывающие сумму долга и исполнительского сбора, сотрудник ФССП отменил ограничительные меры.

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