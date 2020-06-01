Природоохранная прокуратура проведет прямую телефонную линию по вопросам незаконной рубки деревьев в Перми

13:50 | 3.06.2020

Прямая линия будет проходить с 8 по 11 июня, звонки принимаются с 9 до 18 часов.



Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой с 8 по 11 июня будет проводиться прямая телефонная линия по вопросам незаконной рубки лесных насаждений, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий, и незаконной добычи полезных ископаемых: гравия, песка, песчано-гравийной смеси, торфа. Звонки будут приниматься с 09:00 до 18:00 по телефонам: 237-57-72 и 237-56-30.

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