Муниципальный дворец им. Калинина станет репетиционной площадкой Пермского губернского оркестра

13:06 | 3.06.2020

Сейчас в помещениях, предназначенных для оркестра, завершены ремонтные работы, заканчиваются работы по устройству шумоизоляции. После окончания работ коллектив займет административные помещения и репетиционный зал общей площадью 410 кв. метров.



Напомним, в этом году дворец им. Калинина отметит полувековой юбилей. Накануне этого события, в прошлом году, городские власти провели капитальный ремонт зрительного зала.



- Мы уже давно выросли из нашего предыдущего помещения, как в количественном, так и в профессиональном плане. Коллективу просто было тесно. Ну а здесь, в ДК им. Калинина, мы можем с комфортом двигаться к нашим новым творческим вершинам. Новая площадка станет не просто репетиционной базой. Здесь мы планируем проводить и творческие вечера с ведущими артистами региона, - отметил главный дирижер и художественный руководитель оркестра Евгений Тверетинов.



Переезд Пермского губернского оркестра в новые помещения стал возможен благодаря сотрудничеству администрации города Перми и министерства культуры Пермского края.



Отметим, первый концерт на обновленной сцене во дворце им. Калинина Пермский губернский оркестр дал 26 января этого года. Оркестр исполнил самые известные и популярные рок- и поп-хиты, саундтреки из зарубежных и отечественных фильмов. Солировали на концерте Валерия Мчедлидзе и Александр Тыщик. Яркие танцевальные номера представила хореографическая группа оркестра, хореограф-постановщик – Яна Гуничева.



Во время действия режима полной самоизоляции оркестр работает дистанционно. К репетициям в привычном для музыкантов формате коллектив планирует приступить с 7 июля.

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