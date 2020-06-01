«Зарплатный» миллион: в Пермском крае создан новый заем для малого бизнеса

13:00 | 3.06.2020

Предприниматели Прикамья могут получить кредит на зарплаты сотрудникам под 1,5%.



По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина в регионе продолжается развитие мер поддержки предпринимательства. Центр «Мой бизнес» и Микрофинансовая организация Пермского края открыли для предпринимателей региона новый «Зарплатный» заем – от 150 тыс. до 1 млн руб. под 1,5% годовых.



Услугу презентовали 1 июня на заседании совета по экономике муниципальных образований. Такой льготный кредит выдается сроком на 12 месяцев с отсрочкой платежа по основному долгу и процентам на 3 месяца. При этом в качестве собственности, обеспечивающей заем, теперь можно использовать движимое имущество, оборудование, транспортные средства, самоходные дорожно-строительные машины и спецтехнику.



«Обращения на нашу горячую линию показали, что у бизнес-сообщества есть потребность в таком виде займа. Это дополнительная мера поддержки, которую может получить даже самый малый бизнес, как в Перми, так и в территориях края», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.



Кроме «Зарплатного», для предпринимателей, пострадавших от пандемии, действует заем «Антикризисный» – от 300 тыс. до 3 млн руб. под 3% годовых сроком на 36 месяцев с отсрочкой основного долга и процентов на 6 месяцев.



По словам руководителя центра «Мой бизнес», ограничения на приоритетные отрасли, пострадавшие от последствий пандемии, были сняты, и теперь такой заем могут получить все предприниматели Пермского края. Уже поступили заявки на сумму свыше 42 млн руб.



Новые виды займов были разработаны в рамках региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, инициированных главой региона Дмитрием Махониным. Ранее предприниматели получили свыше 94 млн руб. госсубсидий, которые компенсируют часть затрат на модернизацию производства и развитие бизнеса.

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