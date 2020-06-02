Два медучреждения Прикамья начали проводить подтверждающие тесты на COVID-19

12:40 | 3.06.2020

Сегодня, 3 июня, Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и лаборатория краевой инфекционной больницы начали проводить подтверждающие анализы на наличие коронавирусной инфекции. Напомним, ранее в четырех медучреждениях Прикамья проводились только первичные исследования. Если результат тестов был предварительно положительным, биоматериал для подтверждения диагноза направлялся в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.‬



Сейчас двум учреждениям краевого минздрава даны полномочия выступать в качестве референс-центров. В день они будут проводить порядка 100 исследований для подтверждения наличия коронавирусной инфекции. «Это говорит об уровне качества лабораторий, - отмечает министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Сейчас на них приходится более половины всех проводимых тестов в регионе. Теперь мазки не надо будет перевозить в другую лабораторию. Это сократит время на транспортировку, позволит более оперативно получать результаты анализов».



Кроме того, сегодня на установленную мощность до 100 исследований в сутки вышла лаборатория Пермского клинического центра Федерального медико-биологического агентства России МСЧ №140. Со временем количество проводимых тестов здесь будет увеличиваться.



Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал важность проведения большого числа исследований – это позволит видеть объективную картину распространения коронавируса в регионе, а значит, быстрее купировать очаги распространения заболевания.



Напомним, ежедневно в регионе проводится около 3000-3200 исследований на опасный вирус. Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больницы, краевой станции переливания крови и краевой клинической больницы. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.



С начала проведения тестов на COVID-19 в Пермском крае выполнено свыше 124 тыс. исследований, обследовано более 100 тыс. человек. Для перехода региона на второй этап изменения ограничений самоизоляции уровень тестирования должен достигнуть 90 тестов на 100 тыс. человек. В последнюю неделю этот показатель стабильно превышает 100 (на 3 июня он составляет 107,9).

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