Депутаты предложили создать комиссию по контролю за организацией работы транспортной модели в Перми

19:18 | 2.06.2020

2 июня в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству. Ключевой темой заседания стала реализация новой транспортной модели в краевой столице.



Участие в работе приняли заместитель руководителя администрации, директор контрольного департамента администрации губернатора Пермского края Алексей Колганов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Александр Филиппов, Илья Лисняк, Василий Кузнецов, Михаил Бесфамильный, Олег Афлатонов, Владимир Плотников, Дмитрий Федоров и Павел Фадеев, представители администрации города.



С докладом выступил депутат Пермской городской Думы и член комитета Александр Филиппов. Депутат напомнил, что с 1 июня в городе стартовал заключительный этап внедрения новой маршрутной сети: запустили новые автобусы, появилась возможность безналичной оплаты, а также бесплатные пересадки за 40 и 60 минут. Однако, по словам Александра Филиппова, за два дня он получил большое количество обращений от жителей Орджоникидзевского района с жалобами на организацию перевозок. В частности, на задержку автобусов и низкое качество подвижного состава. Члены комитета подтвердили, что также получили обращения от жителей из разных районов Перми.



С учетом широкого общественного резонанса Александр Филиппов выступил с предложением создать временную комиссию по контролю за организацией работы транспортной модели в городе Перми. Основной задачей комиссии будет анализ проведения конкурсных процедур, организации маршрутов, учет мнения пермяков о качестве организации транспортного обслуживания. В состав комиссии предлагается включить пять депутатов: Олега Афлатонова, Веронику Куликову, Павла Фадеева, Александра Филиппова и Валерия Шептунова. Срок действия комиссии – до 1 февраля 2021 года.



«Транспортная реформа касается каждого, и поэтому к её реализации необходимо подойти с умом. Мы хотим, чтобы транспортная отрасль работала для жителей города, чтобы все были довольны. Сегодняшняя ситуация показывает, что есть еще масса моментов, которые необходимо отрегулировать, довести до совершенства. Поскольку администрация, по всей видимости, не справляется с этой задачей, к работе подключатся депутаты», – прокомментировал Дмитрий Малютин.



Члены комитета поддержали проект единогласно. Он будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы.

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