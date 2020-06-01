Благотворительная акция по борьбе с коронавирусом в Прикамье объединила более 180 участников

18:11 | 2.06.2020

Со старта благотворительной акции по борьбе с коронавирусом (27 марта), инициатором которой стал глава Прикамья Дмитрий Махонин, было собрано более 156 млн руб., а также десятки тысяч средств защиты и медицинское оборудование.



На сегодня законтрактовано 150,5 млн руб. – основная их часть пошла на закупку СИЗ (маски, костюмы) и бытовых принадлежностей для врачей, занимающихся лечением больных коронавирусом в перепрофилированных больницах.



Среди благотворителей как физические лица, так и крупные предприятия Пермского края и России, такие, как ПАО «Пермэнергосбыт», ПАО «Метафракс», ГК «Эрис КИП», АО «Медисорб», НПО «Искра», ПАО «ПНППК», ООО «Инкаб», АО «Горнозаводскцемент», крупные газовые, энергетические, банковские организации и др.



С начала работы Пермского краевого фонда социальной поддержки населения жертвователями стали 116 физлиц, в том числе глава Прикамья Дмитрий Махонин, 60 организаций, 6 ИП.

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