Четыре города Прикамья претендуют на федеральную поддержку проектов по благоустройству

16:32 | 2.06.2020

Лысьва, Чайковский, Соликамск и Краснокамск подали заявки на всероссийский конкурс Минстроя РФ лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



Проекты благоустройства общественных территорий одобрены на заседании межведомственной комиссии министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края. На конкурс от региона направлены проекты «Технический поселок» (Краснокамск), «Усолье. Регенерация культуры» (Березники), «Шаховская набережная» (Лысьва), «О, берег» (Чайковский). Проекты учитывают историческую ценность территорий, ландшафтные особенности и потребности жителей разных возрастов.



В Усолье предполагается обустроить детскую тематическую зону, теплые остановочные павильоны и амфитеатр. Проект Краснокамска предусматривает создание целого исторического кластера. В него войдет «музейная» улица, а также зона активного отдыха. От Лысьвы предложен проект по благоустройству набережной Лысьвенского пруда с амфитеатром у воды, террасами, комплексом игровых и спортивных сооружений. Проект города Чайковского включает комплексное благоустройство набережной.



Подведение итогов конкурса состоится в конце года.



«Для Пермского края это возможность получить федеральное финансирование на проекты благоустройства дополнительно к тем мероприятиям, которые мы проводим в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Наши специалисты оказали помощь муниципалитетам в формировании заявок, также министерство курирует реализацию этих проектов», – отметил Андрей Кокорев, министр ЖКХ и благоустройства.



Напомним, победителями конкурса Минстроя РФ «Исторические поселения и малые города» уже стали проект Чусового «Чусовские атланты», а также проекты Соликамска «Соляная верста» и Губахи «Солнечная мечта». Общий объем федеральных средств, полученных Пермским краем в рамках конкурса, составляет 235 млн руб.



На сегодня в Чусовом определен подрядчик, который выполнит работы. Срок завершения – конец 2020 года. В Губахе и Соликамске объявлены конкурсы по выбору подрядных организаций на разработку проектно-сметной документации.

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