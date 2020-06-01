«Камский кабель» вышел из «Ассоциации «Честная позиция»

14:02 | 2.06.2020

В конце мая ООО «Камский кабель» принял решение о выходе из состава членов ассоциации «Честная позиция». Причиной такого шага стали разногласия с правлением ассоциации по ряду ключевых стратегических вопросов и инициатив.



«Наше заявление было рассмотрено, принято и удовлетворено в соответствующем порядке. Несмотря на выход из ассоциации, наша компания продолжит работу с потребителями в части контроля качества кабельно-проводниковой продукции, участие в проектах по проверке объектов строительства и инфраструктуры, закупки и проверки образцов на соответствие ГОСТ, взаимодействие с органами государственной власти, а также работу в рамках проекта «Кабель без опасности», - пояснили в компании.



«Камский кабель» является участником проекта «Кабель без опасности» с 2016 года. Деятельность проекта направлена на борьбу с некачественной кабельно-проводниковой продукцией, контрафактом и фальсификатом на рынке. Его участники – отраслевые ассоциации и ведущие представители российской кабельной промышленности и компании-дистрибьюторы.

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