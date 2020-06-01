Передвижной пункт весового контроля на дороге Пермь – Березники переходит на круглосуточную работу

13:53 | 2.06.2020

С 8 июня на 32-м километре автодороги Пермь – Березники будет организована круглосуточная работа передвижного пункта весового контроля (по направлению в сторону Перми).



Система контроля призвана сохранить автомобильные дороги от разрушений и повысить безопасность: транспорт, двигающийся с превышением допустимой массы, наносит ущерб дорожной сети. Усиленные меры по повышению безопасности дорожного движения принимаются властями Пермского края в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.



По закону максимально разрешенная нагрузка составляет 44 тонны. Весовой контроль будет осуществляться сотрудниками Ространснадзора и Центра безопасности дорожного движения Пермского края.



Напомним, движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта допускается при наличии специального разрешения. Документ необходимо получить при движении на территории Пермского края:



- по автодорогам федерального значения – в Федеральном казенном учреждении «Прикамье» (Пермь, ул. Луначарского, 100, (342) 244-98-90);



- по автодорогам регионального значения – в краевой инспекции государственного технического надзора (Пермь, б. Гагарина, 10, (342) 260-11-61);



- по автодорогам местного значения – в соответствующих администрациях муниципальных образований.



Министерство транспорта напоминает владельцам (собственникам) транспортных средств, а также водителям и должностным лицам, что статьей 12.21.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушения правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств предусмотрен штраф от 100 до 500 тыс. руб. и задержание автомобиля.

© «Вечерние ведомости»