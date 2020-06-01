В Перми перевозчики начали работу по новым контрактам

13:03 | 2.06.2020

Глава Перми Дмитрий Самойлов потребовал от ревизорской службы МКУ «Гортранс» усилить проверки выполнения условий контрактов новыми перевозчиками. Ревизоры будут следить за соблюдением расписания и оборудованием автобусов.



Новые автобусы, оплата банковской картой, бесплатные пересадки за 40 и 60 минут: все это пермяки получили с 1 июня при внедрении второго этапа новой маршрутной сети. Как правило, большинство вопросов у жителей возникает в первые дни введения изменений. Для того чтобы ответить на наиболее частые, в городском call-центре была проведена прямая телефонная линия. За час ее работы поступило 12 звонков. Задавать свои вопросы можно также по телефону горячей линии департамента транспорта по телефону 250-25-50. На сайте МКУ «Гортранс» работает специальная вкладка «Новая маршрутная сеть» http://gortransperm.ru/newroute, где опубликованы схемы движения и подробное описание каждого маршрута.



По поручению Дмитрия Самойлова ежедневно департамент транспорта и МКУ «Гортранс» будут проверять соблюдение графиков, чтобы количество автобусов позволяло перевозить всех пассажиров, отрабатывать синхронизацию расписания автобусов между собой. Сотрудники контрольно-ревизорской службы МКУ «Гортранс» будут проверять наличие дополнительного оборудования, доступность для маломобильных категорий пассажиров, работу перевозчиков в соответствии с расписанием. В случае несоответствия, на перевозчика будут наложены штрафные санкции: за отсутствие дополнительного оборудования на перевозчика может быть наложен штраф от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Также на этот год запланирована большая кампания по обновлению остановочных пунктов.



1 июня на значительном количестве маршрутов произошла смена перевозчиков. Два перевозчика – иногородние, сейчас их работа на особом контроле со стороны департамента транспорта. Для жителей Кировского района запущено порядка 70 новых брендированных автобусов. Обновление подвижного состава перевозчиком ООО «Автомиг», согласно заключенному контракту, будет продолжено. Перевозчик ООО «РТ-Лайн» вышел на линию с арендованными автобусами, в июне на смену им с завода-изготовителя доставят в Пермь новые автобусы марки «Лиаз-5292».



1 июня по поручению Дмитрия Самойлова замглавы Людмила Гаджиева и начальник департамента транспорта Анатолий Путин проверили организацию транспортного обслуживания жителей микрорайона Крохалева и систему бесплатных пересадок. Инспекция показала, что много людей пользуются внутрирайонными связями и выходят на остановках «Обвинская» и «Строительный факультет». Для тех пассажиров, которые едут до микрорайона Парковый, действует система бесплатных пересадок.



Не обошелся запуск второго этапа без сложностей. Например, на маршруте №32 было допущение отставание от графика, из-за чего жители Голованово долго ждали автобус. На этапе запуска второго этапа новой маршрутной сети и включения в работу новых перевозчиков глава Перми поручил Людмиле Гаджиевой постоянно мониторить ситуацию с работой общественного транспорта и докладывать обстановку для принятия оперативных решений.



Вместе с изменением следования ряда маршрутов возможность совершать бесплатную пересадку и оплачивать проезд банковской картой появилась еще на 23 маршрутах. На 12 оставшихся маршрутах эти опции будут доступны с 15 июля.



Так, например, новые связи реализованы за счет запуска новых маршрутов: кольцевых №28/29 в Индустриальном районе, №55 в Мотовилихинском районе, №45 и №57 в Свердловском районе. Маршруты №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» и №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» будут курсировать в пределах Индустриального района и обеспечат связь проспекта Декабристов, улицы Советской Армии, шоссе Космонавтов, улиц Архитектора Свиязева и Карпинского. Также эти маршруты запущены для компенсации движения автобусного маршрута №80, который будет укорочен до Ипподрома. Автобусный маршрут №55 «улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка» позволит жителям микрорайона Архиерейка добраться до большинства крупных пересадочных узлов города: Комсомольского проспекта, Автовокзала, печатной фабрики «Гознак», ипподрома. Для жителей микрорайона Крохалева организован новый маршрут №57 «микрорайон Крохалева – микрорайон Юбилейный», который свяжет микрорайоны Крохалева, Владимирский и Юбилейный с предприятиями, расположенными на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Куйбышева. Также на линию снова выйдет автобусный маршрут №45 «улица Мильчакова – микрорайон Крохалева», который обеспечивает прямую связь с Центральным рынком.

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