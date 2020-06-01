С начала распространения коронавируса в Прикамье заболели 953 женщины и 886 мужчин

12:49 | 2.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 36 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1839. Ежесуточный прирост больных составил 3,2% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,44 (на 1 июня - 1,41). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 57 новых инфицированных - 28 мужчин, 21 женщина, 8 детей (4 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 22 человека, 17 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



Таким образом, среди всех выявленных случаев с начала пандемии коронавируса в Пермском крае заболело 953 женщины (в том числе 54 девочки до 14 лет, 231 женщина старше 65 лет) и 886 мужчин (в том числе 54 мальчика до 14 лет и 124 мужчин старше 65 лет).

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