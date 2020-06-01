Отделения экстренной хирургии и реанимации больницы им. Гринберга в Перми закрыты на карантин по коронавирусу

12:42 | 2.06.2020

С 27 мая по предписанию территориального управления Роспотребнадзора в городской клинической больнице им. С.Н. Гринберга прекращены все приемы экстренной хирургии. У одного сотрудника этого отделения выявлен коронавирус. Также с 30 мая было закрыто на прием и выписку пациентов отделение реанимации: там заболели два сотрудника. В медучреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование.



Контактные лица были протестированы и изолированы под наблюдение медицинских работников. На обсервации на данный момент находятся 46 контактных сотрудников учреждения и 57 пациентов.



На сегодня выявлено 8 сотрудников больницы, у которых подтвержден COVID-19, у всех болезнь протекает бессимптомно. Специалистами Роспотребнадзора определен круг контактных лиц, они изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Всем проведены тесты на коронавирус.



Пациенты, которым потребуется оказание медицинской помощи по профилю «экстренная хирургия», будут перенаправлены в МСЧ №133 (ФМБА России), а пациенты урологического профиля - в ГБУЗ ПК «ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля».

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