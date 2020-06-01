Шесть юных дарований из Пермского края получили стипендии фонда Дениса Мацуева «Новые имена»

12:29 | 2.06.2020

Межрегиональный благотворительный фонд «Новые имена» им. Иветты Вороновой под патронажем Дениса Мацуева провел заочный конкурсный отбор на соискание стипендий 2020 года: по видеозаписям – для музыкантов, фото картин – для художников.



Напомним, Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» и Пермская краевая филармония при поддержке министерства культуры Пермского края уже 10 лет подряд проводят региональный конкурс юных музыкантов Перми и Пермского края на соискание стипендии, которые лауреаты получат из рук народного артиста России Дениса Мацуева, президента фонда.



В этом году, несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, Межрегиональный благотворительный фонд «Новые имена» им. Иветты Вороновой под патронажем Дениса Мацуева провел заочный конкурсный отбор на соискание стипендий 2020 года: по видеозаписям – для музыкантов, фото картин – для художников.



Юных пермских участников оценивали: председатель жюри - вице-президент благотворительного фонда «Новые имена» Александр Арутюнович Петросян; педагоги: Копылов Даниил Эдуардович, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (фортепиано); Соколова Анна Николаевна, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (скрипка); Круглов Вячеслав Павлович, народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных (струнные народные); Олейников Сергей Николаевич, член Союза художников России, заслуженный художник России, зав. кафедрой пластической анатомии МАХУ (бывшее «Памяти 1905 года»), изобразительное искусство.



В результате свое стипендиатство подтвердили: Яманаева Олеся (флейта), МАУ ДО «Детская школа искусств № 9», г. Пермь; Тюленёва Софья (скрипка), МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 10 «Динамика», г. Пермь; Вятчанина Вера (виолончель), МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта», г. Пермь.



Впервые стали стипендиатами: Дозморов Иван (баян), МАУ ДО «Детская музыкальная школа №4 «Кварта», г .Пермь; Ромашев Ярослав (гитара), Отделение дополнительного образования при ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж»; Узерина Майя (ИЗО).МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1», г. Чайковский.

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