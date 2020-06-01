Пермь: новости дня
18:51 | 1.06.2020
Работающие прикамцы старше 65 лет могут продлить больничный, чтобы оставаться на самоизоляции
Работающие люди старшего возраста, соблюдающие режим самоизоляции, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, могут продлить действие электронных больничных с 1 по 11 июня. Напомним, ранее данный период распространялся с 12 мая, когда закончился период нерабочих дней, по 29 мая.
Листок нетрудоспособности выдают на основе данных, которые работодатель в электронном виде направляет в Фонд социального страхования. Дополнительные документы предоставлять не придется.
Расчет больничного в связи с карантином по коронавирусу проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере.
Напомним, с 18 мая жителям Пермского края, которые относятся к повышенной группе риска, запрещено покидать место самоизоляции, за исключением таких случаев, как обращение за экстренной медицинской помощью, переезд на личном транспорте в другое место самоизоляции, выезд на дачу, садовые участки и возвращение обратно, путь к ближайшему магазину, в ремонтную мастерскую, ателье и другие. Необходимо иметь маску и перчатки, соблюдать дистанцию.
Министерство социального развития рекомендует людям старшего поколения оставаться дома. В регионе работают три канала связи, по которым можно оставить заявку на помощь:
- Call-центр региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 8(342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92
- Call-центр ОНФ с добровольцами-медиками 8(800) 200-34-11
- Скорая социальная помощь 129 (со стационарного телефона), 8 800 100 83 05 (с мобильного).
© «Вечерние ведомости»
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