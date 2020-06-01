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17:23 | 1.06.2020

К осени прикамское предприятие увеличит производство СИЗ для защиты глаз и лица почти на 30%

Суксунский производитель индивидуальных средств защиты «РОСОМЗ» увеличил выпуск защитных очков до 50 тысяч в сутки. Ранее новая линия по производству герметичных защитных очков «Эталон» была представлена министру промышленности Российской Федерации Денису Мантурову и главе Пермского края Дмитрию Махонину.

Денис Мантуров высоко оценил темпы перестройки предприятия на производство СИЗ для борьбы с коронавирусом. «То, что сделали коллеги, дорогого стоит. Предприятие своевременно приняло решение о наращивании объемов производства защитных очков для медиков, при нашей поддержке в кратчайшие сроки смонтировали дополнительные станки, создали рабочие места и в это непростое время обеспечили людей стабильной работой, - подчеркнул Денис Мантуров. - Также мы договорились о необходимости освоения новых направлений, в том числе спортивной индустрии. Мы готовы поддержать, в том числе привлечь крупных «сетевиков», занимающихся продажей спортинвентаря и экипировки. А наш Российский экспортный центр поможет выйти на внешние рынки».

Как сообщили в «РОСОМЗ», сейчас предприятие разрабатывает целую линейку продукции под брендом «Спорт и активный отдых». Как подчеркнул генеральный директор завода Иван Колчанов, упор в производстве средств защиты для спортсменов будет строиться на защите важных органов в экстремальных условиях и комфортном использовании экипировки. В дальнейшем предприятие планирует вывод своей продукции на экспорт. Применение экипировки завода на международных спортивных соревнованиях будет работать на повышение узнаваемости и имидж Пермского края как места, где производят СИЗы для спортсменов.

Для расширения производства предприятие получило специальный заем Фонда развития промышленности на 342 млн рублей. Это позволило создать новые высокопроизводительные рабочие места и нанять еще 100 сотрудников, закупить необходимое оборудование.

«По очкам мы в 8 раз увеличили объемы производства. Планируем и дальше наращивать производство СИЗ для защиты глаз и лица, к сентябрю 2020 года увеличив этот показатель на 30% - до 70 тыс. единиц в сутки. Также мы выпускаем востребованную продукцию для борьбы с распространением COVID-19 – защитные лицевые щитки», - отметил Иван Колчанов.

Как отметил Дмитрий Махонин, продукция суксунского завода поставляется в 50 субъектов России и полностью покрыла потребности медучреждений Пермского края в закрытых очках и щитках на лицо.

© «Вечерние ведомости»

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