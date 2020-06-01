Пермь: новости дня
17:18 | 1.06.2020
Прокуратура Перми проведет прямую линию по вопросам соблюдения прав детей-инвалидов на медицинскую помощь
В рамках прямой телефонной линии пермяки могут обращаться по вопросам оказания медицинской помощи детям-инвалидам, обеспечения их лекарственными препаратами, в том числе не зарегистрированными на территории России.
Прием звонков будет осуществляться:
- в прокуратуре города Перми по телефону 217-51-32,
- в прокуратуре Ленинского района по телефону 212-68-11,
- в прокуратуре Мотовилихинского района по телефону 267-70-44,
- в прокуратуре Дзержинского района по телефону 246-53-97,
- в прокуратуре Свердловского района по телефону 244-38-90,
- в прокуратуре Индустриального района по телефону 228-05-95,
- в прокуратуре Кировского района по телефону 283-80-35,
- в прокуратуре Орджоникидзевского района по телефону 275-10-03.
В «прямой линии» примут участие помощник прокурора города Перми и помощники прокуроров районов города.
© «Вечерние ведомости»
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