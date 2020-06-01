Минкульт Прикамья предложил рекомендации по возобновлению деятельности учреждений культуры

15:11 | 1.06.2020

Министерство культуры Пермского края разработало методические рекомендации по возобновлению работы учреждений культуры региона. По словам министра культуры Вячеслава Торчинского, рекомендации составлены на основании требований Роспотребнадзора по профилактике инфекционных болезней и в соответствии с определенным им комплексом мероприятий и показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер условиях эпидемического распространения COVID-19.



Предполагается, что возобновление деятельности учреждений культуры будет происходить в 4 этапа и начнется, когда оперативный штаб объявит второй этап изменения режима самоизоляции на территории края.



На первом этапе снятия ограничительных мер учреждения культуры продолжат работать в дистанционном режиме.



На втором этапе минкульт предлагает возобновить репетиционный процесс в театрах и концертных организациях, а также учебный процесс для обучающихся выпускных курсов творческих специальностей (музыкального и хореографического направления) с целью прохождения государственной итоговой аттестации, с возобновлением индивидуальных учебных занятий.



На третьем этапе планируется организация индивидуальных экскурсий для посетителей в государственных, муниципальных и частных музеях, открытие государственных и муниципальных библиотек в части работы читальных залов (без книговыдачи) и муниципального зоопарка.



На четвертом этапе предполагается снятие всех ограничений и полное возобновление работы всех учреждений культуры.



Отметим, на каждом этапе возобновление работы учреждений будет происходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемических требований и мер безопасности. Сроки и установка этапа, на котором находится регион, принимаются решением оперативного штаба Пермского края по борьбе с коронавирусом.



Напомним, с 18 марта здания музеев, театров, библиотек, культурно-досуговых и концертных центров в регионе закрыты для посетителей, все учреждения культуры Пермского края работают дистанционно.

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