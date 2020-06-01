В Перми прошла онлайн-акция «Пермское образование. С любовью»

15:05 | 1.06.2020

В ней приняли участие дети, родители и педагоги города. Всего было собрано более 1 тысячи видеороликов. Часть лучших работ вошла в итоговый видеоролик, который размещён на страницах в социальных сетях городского департамента образования.



Для участия в онлайн-акции «Пермское образование. С любовью» дети, родители и педагоги снимали видеоролики на тему пермского образования, в которых благодарили участников образовательного процесса, показывали свои будни в режиме дистанта, делились отрывками увлекательных событий, связанных со школой, детским садом и другими учреждениями образования, запускали челленджи.



Так, ученики школы №132 записали трогательное видео «С любовью и благодарностью учителям», в котором рассказали, почему профессия учителя одна из самых важных. А учащиеся школы №83 выразили свои чувства современно: исполнили рэп «О школе с любовью».



Креативное видео под названием «Карантин? …Нет, не слышали» представил детский сад «Легополис». В видеоролике педагоги и воспитанники детского сада вместе со своими родителями показали, как они проводят время дома с пользой.



Под хэштегом #пермскоеобразование#мыскучаем размещено более 1 тысячи работ, часть из которых вошли в итоговый видеоролик акции. Посмотреть видеоролик можно в социальных сетях департамента образования Перми, например, «ВКонтакте» https://vk.com/perm_obrazovanie?w=wall-79371742_1814.

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