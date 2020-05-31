В Перми запущен новый водовод, построенный по национальному проекту

13:33 | 1.06.2020

Весь комплекс работ позволит подготовить городские сети Краснокамска к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС). В результате 57 тыс. жителей Краснокамска будут получать качественную водопроводную воду.



В выходные состоялось подключение нового водовода по ул. Кировоградской в Перми к действующей сети водоснабжения. Водовод построен в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Запуск в работу второй нитки водовода повысил надежность водоснабжения микрорайона Закамск и города Краснокамска.



Протяженность новой ветки питающего водовода составила более 4 км, она проходит по улице Кировоградской в Кировском районе Перми на участке между улицами Сысольской и Липатова.



«Все работы по подключению водовода выполнены в максимально сжатые сроки. По нормативу на комплекс мероприятий такого рода отводятся сутки. Подрядная организация выполнила все необходимые работы и возобновила водоснабжение жителей в течение 13 часов», - пояснил Андрей Кокорев, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края.



Средства на строительство нового водовода Пермский край получил в рамках национального проекта «Чистая вода», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Общий объем федерального финансирования – около 190 млн руб. Из краевого бюджета в течение 2019-2021 годов Краснокамск получит около 140 млн руб. Еще более 100 млн на «замену трубопроводов» заложено в инвестиционной программе МУП «Водоканал». На эти средства в городе будут реконструированы свыше 30 км распределительных сетей.



Весь комплекс работ позволит подготовить городские сети Краснокамска к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений (ЧОС). В результате 57 тыс. жителей Краснокамска будут получать качественную водопроводную воду.

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