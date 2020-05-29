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16:40 | 31.05.2020

В Прикамье подтверждено еще 57 случаев COVID-19

На 31 мая за сутки в Пермском крае выявлено 57 случаев коронавируса, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1713 зараженных. Ежесуточный прирост – 3,4%, коэффициент распространения болезни – 1,27.

Выписаны из больниц 11 человек, всего в крае 939 выздоровевших. Один человек умер – причиной смерти 82-летней пациентки стал коронавирус.

57 новых инфицированных – это 29 женщин, 24 мужчины, четыре ребенка. Младше 45 лет – 22 человека, 20 человек – в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. 25 пациентов лечатся в больницах, 32 человека изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

В России за сутки выявлено 9268 случаев COVID-19, из них 2595 – в Москве. Общее количество инфицированных достигло 405 843.

© «Вечерние ведомости»

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