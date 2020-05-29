128 жителей Прикамья получили льготную сельскую ипотеку

03:51 | 31.05.2020

Во время режима самоизоляции темпы подачи заявок на сельскую ипотеку остаются на высоком уровне.



С марта, в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», жителям сельских территорий предоставляется ипотечный кредит по льготной ставке на приобретение или строительство жилья.



В Пермском крае выдано 128 ипотечных кредитов по льготной ставке на сумму 261 млн руб. В общей сложности уполномоченные банки приняли уже более 1,5 тыс. заявок на получение сельской ипотеки.



Льготная сельская ипотека позволяет людям улучшить свои жилищные условия с помощью господдержки. Заявку на данный вид ипотеки может подать житель Пермского края в возрасте от 21 до 75 лет, кредит предоставляется на срок до 25 лет, по ставке не более 3% годовых. Величина кредита – до 3 млн руб., при этом первоначальный взнос начинается от 10%.



Так, свои жилищные условия улучшила семья Елены Ивановой. «Благодаря льготной сельской ипотеке наша семья приобрела трехкомнатную квартиру в Пермском районе. Мы очень рады, что существуют такие программы», – прокомментировала Елена.



В настоящее время жители края все чаще обращаются за консультацией о сельской ипотеке как в уполномоченные банки, так и в министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Во время режима самоизоляции темпы подачи заявок остаются на высоком уровне, что подтверждает востребованность такой ипотеки и выгодные условия, прокомментировала начальник отдела формирования аграрной политики и программ минсельхоза Ольга Барчак.



Напомним, льготная сельская ипотека выдается на покупку квартиры в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи или долевого участия, на строительство жилого дома или его завершение на земельном участке, находящемся в собственности, на покупку дома с землей по договору купли-продажи или на покупку земельного участка для строительства.

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