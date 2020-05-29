Прикамье вошло в топ-20 регионов РФ по темпам цифровизации среднего и высшего образования

03:49 | 31.05.2020

Пермский край вошел в топ-20 субъектов России по уровню эффективности использования диджитал-технологий в процессе обучения студентов средних профессиональных учреждений (СПО) и вузов.



Национальный рейтинг онлайн-активных учебных заведений подготовили аналитики образовательной платформы «Юрайт». Согласно их выводам, Прикамье занимает 16 место среди всех регионов страны. По данным команды, проводившей исследование, в основу рейтинга легли сведения об использовании сервиса: чтение, реферирование и обсуждение учебных текстов, изучение медиа-материалов, прохождение адаптивного формирующего тестирования и взаимодействие между студентами и преподавателями.



Для выявления регионов-лидеров специалисты изучили цифровые следы более 150 тыс. студентов и 27 тыс. преподавателей.



Как отмечают аналитики, чемпионом среди вузов региона стал Пермский государственный национальный исследовательский университет. Он занимает 11 место по темпам цифровизации образования в Приволжском федеральном округе (ПФО) и находится на 56 строчке в федеральном рейтинге. На втором месте в крае – Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Прянишникова, за ним следует Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.



В соответствии с выводами экспертов, в системе СПО лидером стал Национальный социально-педагогический колледж (Пермь), который возглавил рейтинг ПФО и занял второе место по цифровой активности в России. В тройку также вошли Пермский колледж экономики и управления и Пермский машиностроительный колледж.



В краевом минобре пояснили, что режим самоизоляции послужил импульсом для развития цифровизации образования в регионе. Положительные прогнозы обусловлены переходом на дистанционное обучение.



«В рамках онлайн-обучения произошли значительные изменения – появилось множество дополнительных источников для получения знаний и проведения тестирований и контрольных работ. Вузы и учреждения СПО активно осваивают различные платформы и адаптируют образовательный процесс под современные реалии», – подчеркивают в региональном минобре.



По информации министерства, сегодня для онлайн-занятий и конференций вузы и колледжи Пермского края активно используют такие платформы, как Zoom, Google classroom, Webinar, Moodle, Trueconf, Big Blue Button, Google team и др. При этом все учреждения региона пользуются сразу несколькими ресурсами.



В минобре добавили, что для обеспечения непрерывного образовательного процесса в качестве дополнительных мер СПО и вузы оперативно перенесли лекции и практические занятия в формат работы на порталах, для чего была проведена оцифровка учебной литературы, созданы специальные тесты, загружены презентации. Кроме того, для обеспечения профессорско-преподавательского состава и студентов выходом в интернет и для использования ими локально всех необходимых ресурсов было куплено дополнительное оборудование, заключены договоры на безлимитный интернет с операторами и т.п.



В министерстве образования региона обратили внимание на то, что до введения мер тотального обеспечения дистанционного обучения показатель онлайн-занятий не занимал более 35% общего объема учебы, а в медицинских вузах – не выше 20%.

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