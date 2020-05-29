В Перми отремонтирован технический проезд по четной стороне на улице Революции

03:48 | 31.05.2020

В связи с многочисленными обращениями жителей о ненормативном состоянии технического проезда по улице Революции администрация Свердловского района приняла решение о его ремонте. Проезд расположен на четной стороне на участке от улицы Островского до Средней дамбы.



Режим полной самоизоляции дал подрядчикам возможность начать ремонт раньше обычного – еще в начале апреля глава Перми Дмитрий Самойлов поручил приступить к благоустройству дорожных объектов. Из-за меньшего числа пешеходов и автотранспорта подрядчики получили возможность нарастить темпы работ.



Как сообщили в администрации Свердловского района, подрядная организация в рамках долгосрочного муниципального контракта выполнила работы по ремонту проезжей части на техническом проезде (четная сторона) по улице Революции. Площадь ремонта составила 4 тысячи кв. метров.



Жители района получили заасфальтированный технический проезд, где сегодня безопасно и комфортно могут ездить автомобилисты.



В администрации Свердловского района уточнили, что ранее работы в рамках текущего ремонта были проведены на нечетной стороне «дублера» улицы Революции от Средней дамбы до улицы Николая Островского.



В Свердловском районе в этом году по проекту «Малые дела» идет комплексное благоустройство улицы Максима Горького на участке от улицы Революции до улицы 1-й Красноармейской. Также ремонтируют улицу Газеты Звезда на участке от улицы Пушкина до улицы Белинского, пермяки получат обновленный участок улицы Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской.



В Свердловском районе уже завершен первый в этом году объект по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – внутриквартальный проезд от улицы Героев Хасана до производственного корпуса по улице Героев Хасана, 68а/1. Здесь привели в порядок проезжую часть, установили бортовой камень и обустроили тротуар. В 2020 году по нацпроекту также отремонтируют участки улиц Краснова, Николая Островского, Красноуфимской.

© «Вечерние ведомости»