Пермь: новости дня
03:48 | 31.05.2020
В Перми отремонтирован технический проезд по четной стороне на улице Революции
Режим полной самоизоляции дал подрядчикам возможность начать ремонт раньше обычного – еще в начале апреля глава Перми Дмитрий Самойлов поручил приступить к благоустройству дорожных объектов. Из-за меньшего числа пешеходов и автотранспорта подрядчики получили возможность нарастить темпы работ.
Как сообщили в администрации Свердловского района, подрядная организация в рамках долгосрочного муниципального контракта выполнила работы по ремонту проезжей части на техническом проезде (четная сторона) по улице Революции. Площадь ремонта составила 4 тысячи кв. метров.
Жители района получили заасфальтированный технический проезд, где сегодня безопасно и комфортно могут ездить автомобилисты.
В администрации Свердловского района уточнили, что ранее работы в рамках текущего ремонта были проведены на нечетной стороне «дублера» улицы Революции от Средней дамбы до улицы Николая Островского.
В Свердловском районе в этом году по проекту «Малые дела» идет комплексное благоустройство улицы Максима Горького на участке от улицы Революции до улицы 1-й Красноармейской. Также ремонтируют улицу Газеты Звезда на участке от улицы Пушкина до улицы Белинского, пермяки получат обновленный участок улицы Полины Осипенко от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской.
В Свердловском районе уже завершен первый в этом году объект по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – внутриквартальный проезд от улицы Героев Хасана до производственного корпуса по улице Героев Хасана, 68а/1. Здесь привели в порядок проезжую часть, установили бортовой камень и обустроили тротуар. В 2020 году по нацпроекту также отремонтируют участки улиц Краснова, Николая Островского, Красноуфимской.
© «Вечерние ведомости»
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