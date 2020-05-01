В Перми продолжается благоустройство дворов под контролем депутатов Пермской городской Думы

18:43 | 29.05.2020

Действующий в Перми режим самоизоляции и введенные ограничительные меры не помешали по графику начать сезон благоустройства.



Вместе с подрядчиком председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин проверил, как ведутся работы по асфальтированию дорожных проездов и тротуаров у дома по ул. Нейвинская, 10а. Были выявлены проблемы с дренажем, их устранят в ближайшее время.



Обновленное дорожное полотно появится также во дворах по ул. Братская, 4, 6/6а, 8, 12 и 14, в Новых Лядах на ул. Мира, 24 и 26. Кроме того в поселке появится новая контейнерная площадка. Всего в этом году в 22-м округе будет отремонтировано 13 дворов и установлено 4 детских площадки.



«В активную фазу вступил сезон благоустройства. В этом году в моем 22-м округе очень насыщенная программа благоустройства, ситуацию на всех объектах держу на контроле», – прокомментировал Юрий Уткин.



Благодаря работе депутата Пермской городской Думы Александра Филиппова микрорайоны ПДК и Молодежный в Орджоникидзевском районе активно преображаются. Часть дороги, ведущей на Камский пляж, была благоустроена, однако в районе автобусной остановки «Щербакова» остался небольшой участок, который необходимо привести в порядок. На этом месте построят новый тротуар, чтобы семьи с маленькими детьми и граждане с ограниченными возможностями здоровья могли без препятствий дойти до пляжа. Ещё один тротуар появится на ул. Валежной. Во дворе дома по ул. Щербакова, 46 заасфальтируют дорогу и тротуары, появится большая парковка, также будет благоустроен двор по ул. Веденеева, 13. За ДК Пушкина рядом с недавно построенными детской и спортивной площадками расположится универсальная площадка для баскетбола, футбола и воркаута.



Депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов: «Микрорайон растет, приезжают семьи с детьми. С каждым годом внимание и финансирование увеличивается, в этом году в округе по муниципальной, краевой и федеральной программам будет отремонтировано порядка 10 объектов. Наша задача – решить все накопившиеся проблемы в комплексе, поэтому я призываю всех собраться, обращаться, чтобы вместе реализовывать нужные проекты и улучшать условия жизни».



Надземный пешеходный переход будет обустроен у остановки «Завод Машиностроитель» на ул. Соликамская в округе депутата Владимира Манина. По его словам, более десяти лет назад надземную конструкцию, которая позволяла безопасно переходить дорогу с интенсивным движением, демонтировали, было принято решение спроектировать новый переход. Наконец, в этом году должен пройти аукцион на право реконструкции участка. Активных работ жители микрорайона Вышка-2 ждут и еще на одном объекте – сквере на ул. Гашкова, 20. В начале мая в адрес городской администрации был направлен депутатский запрос с просьбой к главе города активно подключиться к решению проблемы сквера.



У депутата Михаила Черепанова в округе работы по благоустройству уже завершены: во дворах по ул. Рабочая, 19 и 3а, Локомотивная, 8, Петропавловская, 109 и Якуба Коласа, 10 обустроены дороги и тротуары, организованы парковочные карманы. Подрядные организации уложились за май. Депутат отметил, что кроме депутатской программы в городе действуют городская программа «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми» и федеральная программа «Формирование современной городской среды»: «Совместная работа этих трех программ позволяет решить вопрос в комплексе: двор можно сделать весь, начиная от благоустройства территории – дороги, тротуары, клумбы, до кронирования деревьев, установки освещения, лавочек и детских площадок. И двор может прослужить несколько десятков лет».



В округе депутата Пермской городской Думы Алексея Дёмкина работы продолжаются в микрорайоне Плоский Дзержинского района. В этом году благоустроят дворы по шоссе Космонавтов, 57 и по ул. Связистов, 20, а также асфальтируют дорогу по шоссе Космонавтов, 51, 53 и 55. К концу этого сезона в квартале будут полностью реализованы все пожелания жителей.



«Программа по благоустройству продлена до 2024 года, и горожане, которые хотят видеть свой двор ухоженным и обновленным, могут обратиться к депутатам. Мы стараемся продвигать те адреса, где сложная ситуация, жителям не хватает средств дома для проведения некоторых работ. Тогда и подключаются городские программы», – подчеркнул Алексей Дёмкин.

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