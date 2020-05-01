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18:40 | 29.05.2020

С 1 июня в Перми автобусы начнут следовать по новым маршрутам

Во всех районах города Перми прошли совещания по изменениям в маршрутной сети, в них приняли участие депутаты Пермской городской Думы, представители администрации города Перми и департамента транспорта.

В Перми продолжается процесс внедрения новой транспортной модели, одним из важных элементов которой является маршрутная сеть. С 1 июня по-новому начнут следовать маршруты левобережной части Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского и Свердловского районов. Маршруты, которые перестанут курсировать, будут компенсированы за счет других. Продолжится развитие внутрирайонных связей, сокращение интервалов движения на высоко востребованных маршрутах, а также сокращение избыточного дублирования в центре.

Впервые на линию выйдут 5 новых маршрутов. В Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах появятся кольцевые маршруты внутри района.

Новый маршрут свяжет микрорайоны Крохалева, Владимирский и Юбилейный с предприятиями, расположенными на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Куйбышева. Также на линию снова выйдет автобусный маршрут №45, который обеспечит прямую связь микрорайона Крохалева с Центральным рынком.

«Кольцевой маршрут – это, конечно, хорошо. Но жители задают вопрос об остановке, которая была на пересечении улиц Танкистов и Советской армии. Люди ко мне обращаются, просят ее вернуть и запустить через нее маршрут», - отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

«Эта просьба учтена, с 1 июня маршрут №47 от проспекта Декабристов до шоссе Космонавтов пойдет по улице Советской Армии», - ответит Анатолий Путин, начальник департамента транспорта города Перми.

«Мы с жителями микрорайона Владимирский посмотрели новую схему движения транспорта, пожелания людей действительно учтены. Но еще остались проблемные вопросы, например, теряется связь между микрорайонами Юбилейный и Голый Мыс, нужно пересмотреть вопрос и наладить эту связь», - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Для удобства пассажиров на новых маршрутах внедряется система бесплатных пересадок в течение 40 и 60 минут и оплата банковской картой. К 15 июля все автобусные маршруты будут включены в эту систему.

Юрий Уткин рекомендовал администрации рассказать об удобстве новых маршрутов доступным языком. «Может быть, организовать экскурсии для заинтересованных жителей и проехать по новым маршрутам?» - предложил председатель городской Думы. Депутаты предложение поддержали, они готовы сами оценить удобство транспорта и новые маршруты. Депутат Дмитрий Федоров предложил устроить встречу с жителями своего округа, на которой они смогут задать все вопросы представителям департамента транспорта города Перми. Администрация готова организовать такие встречи и в других районах.

Очередные этапы изменения маршрутной сети города планируются на 1 и 15 июля этого года. Напомним, на сайте МКУ «Гортранс» работает специальная вкладка «Новая маршрутная сеть», где опубликованы схемы движения и подробное описание каждого маршрута.

© «Вечерние ведомости»

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