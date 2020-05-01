Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков

18:28 | 29.05.2020

В городском call-центре прямую линию провел заместитель председателя Пермской городской Думы, депутат по округу №21 Алексей Грибанов. Основными темами стали жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.



Жительница Дзержинского района рассказала об отсутствии освещения на ул. Маяковского. Она возвращается домой с работы поздно ночью и вынуждена идти по темной улице, хотя зимой эта улица хорошо освещалась. Алексей Грибанов взял вопрос на контроль и обещал передать информацию депутату округа.



Председатель ТСЖ дома на ул. Льва Шатрова, 35 поинтересовался, как решается вопрос с укреплением лога и когда у школы №134 появится собственный современный стадион. Алексей Грибанов разъяснил, что сейчас проводится экспертиза состояния почвы, после чего появятся варианты решения проблемы и будут планироваться средства в бюджете. Подробная информация будет предоставлена заявителю в письменной форме. Что касается межшкольного стадиона – его строительство планируется, но конкретных сроков пока нет.



Жительница частного сектора в Индустриальном районе попросила помочь с устранением незаконной свалки мусора. Обращения в администрацию района никаких результатов не дали. Другая жительница района попросила привести в порядок улицу около остановки Леонова. Из-за расположенных на остановке НТО и входных лестниц магазинов на ул. Мира пешеходная часть стала очень узкой, передвижение затруднено, особенно для семей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Алексей Грибанов взял вопросы на личный контроль, и сообщил, что проблемы будут решаться совместно с администрацией района.



Жительница микрорайона Нагорный сообщила депутату, что у Фонда капитального ремонта проблемы с сайтом, и при оплате взносов берется комиссия, хотя при оплате других услуг она не взымается. По просьбе пенсионерки Алексей Грибанов направит запрос губернатору Пермского края Дмитрию Махонину о законности действий ФКР.



В ходе прямой линии депутат также взял на контроль вопрос по подаче горячей воды в доме по ул. Запорожская, 17. Подачу задерживают уже на неделю, в связи с аварией воды не будет до 1 июня. Алексей Грибанов постарается помочь ускорить устранение последствий аварии.



Жительница Кировского района поинтересовалась, что делать с недобросовестной управляющей компанией и включат ли дом по ул. Воронежской, 24 в программу капитального ремонта. Депутат рекомендовал обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора с жалобой на УК, информацию об участии дома в программе заявительница получит в письменной форме. На управляющую компанию пожаловалась и заявительница из Дзержинского района. Гражданка рассказала об ужасном запахе канализации во дворе дома по ул. Вильвенской, 19. Женщина подчеркнула, что запах идет из подвала дома, и, несмотря на обращения жителей, УК не спешит с устранением проблемы. Алексей Грибанов вместе с департаментом ЖКХ и администрацией района постарается помочь с решением проблемы.

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