В восьми территориях Пермского края выздоровели все заболевшие коронавирусом

18:23 | 29.05.2020

По данным на 29 мая, в Оханском, Частинском, Юсьвинском, Юрлинском, Александровском, Еловском районах и округах, а также в Гремячинске и ЗАТО Звездный выздоровели все жители, у которых был выявлен COVID-19.



Ранее на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначил, что методологические рекомендации федерального центра и Роспотребнадзора предусматривают возможность поэтапного снятия ограничений в регионах. Оно может происходить не только на региональном уровне, но и на муниципальном.



При этом министр здравоохранения Оксана Мелехова отметила, что по показателю распространенности заболевания в лидерах - Пермский район, Березниковский, Чайковский, Краснокамский и Чернушинский городские округа. Карта распространения коронавируса опубликована на сайте https://www.permkrai.ru/antivirus/.

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