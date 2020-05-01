В образовательных учреждениях Перми начались ремонтные работы

15:07 | 29.05.2020

В течение лета будут отремонтированы 9 детских садов, 4 школы и одно учреждение дополнительного образования.



В департаменте образования администрации Перми сообщили, что уже начался ремонт кровли и фасада здания лицея №5. Сейчас производится разбор кровли – утеплителя, теплоизоляции, пароизоляции – и огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковёр.



Также этим летом будет проведен капитальный ремонт спортивного зала школы «СинТез». Как отмечает директор школы Елена Звегинцева, в спортзале требуется замена напольного покрытия и утепление окон. Также в школе проведен ремонт двух малых спортивных залов, где в следующем учебном году будут проходить тренировочные занятия по киокушинкай-каратэ для учащихся спортивных классов начальной школы. К новому учебному году в школе также будет отремонтирована библиотека, после ремонта она будет приведена в соответствие современным запросам цифровой библиотеки. Во втором корпусе школы «СинТез» на улице Высокой, 6 отремонтируют холл, где разместится музей боевой славы.



Во время отсутствия детей в связи с эпидемиологической обстановкой будет отремонтирован один из корпусов детского сада «Легополис» на улице Белоевской, 49. Здесь обновят кровлю. Капитальный ремонт этим летом планируется начать в здании детского сада «Гардарика» на улице Криворожской, 37. Объект ранее был передан в муниципальную собственность от РЖД.



К началу учебного года будут проведены ремонтные работы и в учреждении допобразования «Нортон-Юниор». В корпусе учреждения на улице Светлогорской, 3 заменят кровлю и благоустроят территорию. А в корпусе по улице Ольховской, 32 проведут ремонт кровли и фасада, а также установят ограждения и пандус, после чего в здании смогут заниматься ребята с ограниченными возможностями здоровья.



Напомним, что в Перми продолжается капитальный ремонт двух школ. Планируется, что капитально отремонтированное здание школы №127 в Мотовилихинской районе сможет принять ребят уже к началу нового учебного года. Также начат капремонт бывшей ведомственной школы РЖД по улице Цимлянской, в здании разместится корпус школы №79. Для размещения еще одной школы запланирована реконструкция здания бывшего училища по улице Целинной.



Кроме того, сейчас в Перми в рамках нацпроекта «Образование» ведутся еще три «школьные» стройки. Так, строительство нового корпуса школы №93 «Фотоника» на 400 мест на улице Полины Осипенко, 46 планируется завершить в первом квартале 2021 года. В этом году также планируется сдать в эксплуатацию новое четырехэтажное здание гимназии №3 на 1050 человек в микрорайоне Гайва. В рамках нацпроекта «Демография» строятся новые детские сады на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе, на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, на улице Байкальской в Кировском районе. Благодаря этим мерам в муниципальной сети появится более 1000 новых мест.

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