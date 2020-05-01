Пермь: новости дня
15:07 | 29.05.2020
В образовательных учреждениях Перми начались ремонтные работы
В департаменте образования администрации Перми сообщили, что уже начался ремонт кровли и фасада здания лицея №5. Сейчас производится разбор кровли – утеплителя, теплоизоляции, пароизоляции – и огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковёр.
Также этим летом будет проведен капитальный ремонт спортивного зала школы «СинТез». Как отмечает директор школы Елена Звегинцева, в спортзале требуется замена напольного покрытия и утепление окон. Также в школе проведен ремонт двух малых спортивных залов, где в следующем учебном году будут проходить тренировочные занятия по киокушинкай-каратэ для учащихся спортивных классов начальной школы. К новому учебному году в школе также будет отремонтирована библиотека, после ремонта она будет приведена в соответствие современным запросам цифровой библиотеки. Во втором корпусе школы «СинТез» на улице Высокой, 6 отремонтируют холл, где разместится музей боевой славы.
Во время отсутствия детей в связи с эпидемиологической обстановкой будет отремонтирован один из корпусов детского сада «Легополис» на улице Белоевской, 49. Здесь обновят кровлю. Капитальный ремонт этим летом планируется начать в здании детского сада «Гардарика» на улице Криворожской, 37. Объект ранее был передан в муниципальную собственность от РЖД.
К началу учебного года будут проведены ремонтные работы и в учреждении допобразования «Нортон-Юниор». В корпусе учреждения на улице Светлогорской, 3 заменят кровлю и благоустроят территорию. А в корпусе по улице Ольховской, 32 проведут ремонт кровли и фасада, а также установят ограждения и пандус, после чего в здании смогут заниматься ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, что в Перми продолжается капитальный ремонт двух школ. Планируется, что капитально отремонтированное здание школы №127 в Мотовилихинской районе сможет принять ребят уже к началу нового учебного года. Также начат капремонт бывшей ведомственной школы РЖД по улице Цимлянской, в здании разместится корпус школы №79. Для размещения еще одной школы запланирована реконструкция здания бывшего училища по улице Целинной.
Кроме того, сейчас в Перми в рамках нацпроекта «Образование» ведутся еще три «школьные» стройки. Так, строительство нового корпуса школы №93 «Фотоника» на 400 мест на улице Полины Осипенко, 46 планируется завершить в первом квартале 2021 года. В этом году также планируется сдать в эксплуатацию новое четырехэтажное здание гимназии №3 на 1050 человек в микрорайоне Гайва. В рамках нацпроекта «Демография» строятся новые детские сады на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе, на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, на улице Байкальской в Кировском районе. Благодаря этим мерам в муниципальной сети появится более 1000 новых мест.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:24 | 29.05.2020
В Екатеринбурге между Академическим и Широкой Речкой построят бассейн
16:02 | 29.05.2020
Прокуратура заинтересовалась давкой в нижнетагильском «Галамарте», связанной со скидками на кастрюли
15:48 | 29.05.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшую без вести 60-летнюю женщину
15:31 | 29.05.2020
В выходные в Свердловской области похолодает, ожидаются дожди и грозы
15:12 | 29.05.2020
В Свердловской области к реальному сроку приговорен мужчина, ударивший капитана полиции
15:07 | 29.05.2020
В образовательных учреждениях Перми начались ремонтные работы
14:50 | 29.05.2020
В Невьянске возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса
14:31 | 29.05.2020
В Екатеринбурге пополнили автопарк станции скорой помощи для перевозки больных коронавирусом
14:12 | 29.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил новый антирекорд
14:03 | 29.05.2020
«УГМК Застройщик» завершил реставрацию здания лаборатории при Симановской мельнице. В нём будет детский «МИР ОТКРЫТИЙ»
13:55 | 29.05.2020
В Алапаевске на две недели закрыли магазин одежды из-за коронавируса
13:34 | 29.05.2020
В Екатеринбурге отремонтируют мост на улице Лыжников
13:16 | 29.05.2020
Жительнице Свердловской области грозит реальный срок за приобщение товарища к наркотикам
13:01 | 29.05.2020
1 июня в Перми будет запрещена продажа спиртного
12:52 | 29.05.2020
В Перми введен в эксплуатацию проблемный объект по ул. Куйбышева, 109а
12:51 | 29.05.2020
Скончались еще два свердловчанина с Covid-19
12:48 | 29.05.2020
Ежесуточный прирост больных в Пермском крае – 3,1%
12:47 | 29.05.2020
Уральские врачи вылечили еще 170 пациентов с коронавирусом
12:44 | 29.05.2020
В Прикамье расширят категории граждан, которые могут получить субсидию при переселении из аварийного жилья
12:40 | 29.05.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 230 человек
12:39 | 29.05.2020
В Прикамье выявлено еще 47 случаев коронавируса
12:31 | 29.05.2020
В России выявлено еще 8572 новых случаев COVID-19
12:31 | 29.05.2020
За выходные в Перми похолодает
12:30 | 29.05.2020
В Екатеринбурге разыскивают мужчину, пропавшего в апреле
12:16 | 29.05.2020
На свердловских водоемах устроили облаву на браконьеров
12:15 | 29.05.2020
В Екатеринбурге отец-алиментщик задолжал детям более 150 тысяч рублей
11:50 | 29.05.2020
УГМК приступает к очередному этапу освоения Волковского месторождения
11:44 | 29.05.2020
Семикратно судимому жителю Свердловской области грозит еще один срок – за убийство собутыльника
11:14 | 29.05.2020
В Екатеринбурге Николай Коляда вышел на улицу просить милостыню
10:49 | 29.05.2020
В Екатеринбурге пропала без вести 15-летняя школьница
10:31 | 29.05.2020
Жителю Свердловской области грозит реальный срок за попытку продать раритетное оружие
09:44 | 29.05.2020
Ночью на Широкой речке полыхал павильон