Ученые МГУ: Пермь установила рекордные показатели доли озелененных территорий

14:59 | 29.05.2020

Специалисты предложили новый детальный подход к оценке зеленых зон городов России, учитывающий 13 показателей. По их данным, общая доля озелененных территорий Перми составляет 73% от общей площади города.



Ученые МГУ им. Ломоносова предложили использовать для оценки зеленых зон городов России детальный подход, учитывающий 13 показателей, характеризующих три ключевых позиции: доступность, формирование комфортной городской среды и устойчивость. Исследования по апробации таких новых индикаторов и подходов не первый год ведутся на кафедре физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ. Весной 2020 года ученые завершили очередной этап исследований и ответили на вопрос, насколько готовы крупнейшие российские города обеспечить комфортные условия для жизни, отдыха и рекреации.



Традиционно отечественные строительные нормы и правила (СНиП) учитывают при планировании на уровне города несколько показателей озеленения. Это доля зеленой территории от площади города – минимум 40%; душевой показатель обеспеченности зелеными зонами – не менее 6-10 кв. метров на человека и доступность этих зон – не более 15-20 минут пешком от жилых кварталов. Аналогичные рекомендации дает и Всемирная организация здравоохранения.



- С этими показателями, которые часто встречаются в отчетах городских властей и документах планирования, в российских городах-миллионерах дела обстоят действительно неплохо, — рассказывает руководитель научной работы, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ Оксана Климанова. - Наше исследование, выполненное на основе космических снимков высокого пространственного разрешения и данных картографических геопорталов, показало, что общая доля озелененных территорий (сюда включены все незастроенные и незапечатанные асфальтом) от площади города в каждом из них выше 40%. Рекордные показатели у Перми (73%) и Москвы (66%).



Чтобы всесторонне охарактеризовать зеленые насаждения города как связанную систему, ученые предложили 13 показателей, объединенных в три группы, с учетом доступности, формирования комфортной городской среды и устойчивости. Индикаторы первой группы позволяют более точно оценить пространственную неоднородность в городском озеленении.



Выявить проблемные участки, испытывающие дефицит озеленения, позволяет другой параметр – душевая обеспеченность минимально озелененного района. По оценке ученых, в таких городах, как Пермь и Екатеринбург, где минимальное озеленение соответствует нормативам, можно говорить о благополучной общей обеспеченности зелеными зонами.



Вторая группа индикаторов отражает реальную полезность зеленых зон. Среди них параметр душевой обеспеченности населения благоустроенными зелеными элементами, включающий исключительно парки, лесопарки, скверы, бульвары и т.д., и исключающий малопривлекательные, непредназначенные для отдыха озелененные территории. Не менее важными в этом ключе представляются и показатели пешей доступности – то есть доля жилых кварталов, которая имеет эти благоустроенные зеленые элементы в ближайшей пешей доступности (300 м) и дальней (800 м).



Стабильность – «долгосрочность» – зеленых элементов определяется их состоянием и устойчивостью к негативному воздействию со стороны человека. Для этой группы показателей ученые выбрали долю зеленых территорий со статусом особо охраняемых природных зон, индекс фрагментарности, долю древесной растительности от общей зеленой площади и процентное изменение растительного покрова за пятнадцатилетний период. Анализ результатов показал, что озелененные территории Перми и Воронежа отличаются наибольшей устойчивостью.

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