1 июня в Перми пройдет прямая телефонная линия по изменению маршрутной сети

14:03 | 29.05.2020

В первый день лета в Перми стартует внедрение второго этапа новой маршрутной сети, изменятся некоторые маршруты автобусов. Традиционно в первые дни введения изменений у жителей возникает наибольшее число вопросов. На них ответит начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.



В городе запланирован запуск второго этапа изменения маршрутной сети с 1 июня. В нем участвуют автобусные маршруты Дзержинского, Индустриального Мотовилихинского, Свердловского и части Орджоникидзевского районов. Одновременно с изменениями пути следования для удобства пассажиров на этих маршрутах внедряется система бесплатных пересадок в течение 40 и 60 минут и оплата банковской картой.



1 июня с 11:00 до 12:00 звонки жителей будет принимать начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин по телефону call-центра: 2-059-059.



Отметим, что городской департамент транспорта заблаговременно усилил работу по информированию жителей о предстоящих изменениях. На улицах раздают листовки, появились билборды, в автобусах размещены объявления и аудиоролики, а в лифтах – объявления. Для самостоятельного изучения изменений на сайте МКУ «Гортранс» работают специальные вкладки «Новая маршрутная сеть 2020» http://gortransperm.ru/newroute и «Планировщик поездок» http://otp.test.gortransperm.ru/, где можно проложить свой маршрут. Накануне запуска изменений маршрутной сети, 27 мая, Анатолий Путин уже провел прямую телефонную линию, где ответил на самые актуальные вопросы пермяков. За час ее работы поступило 14 звонков, всем жителям были даны разъяснения об изменениях маршрутов общественного транспорта.

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