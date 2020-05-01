Более 400 жителей Прикамья смогли вернуться из других стран и регионов благодаря поддержке краевых властей

18:10 | 28.05.2020

По поручению главы региона Дмитрия Махонина жители Пермского края, прибывшие из Еревана, доставлены в Пермь. Прибывших в аэропорт Кольцово ночью 28 мая встретили представители министерства территориальной безопасности и санитарный врач Роспотребнадзора.



30 человек на автобусе доставлены в Пермь к месту обсервации, у всех будут взяты тесты на COVID-19.



Отметим, что ранее пермяки обратились к главе региона в соцсетях с просьбой помочь им вернуться домой.



Напомним, транспортировка земляков из аэропортов прилета организована с соблюдением всех требований безопасности. Пассажиры и группа сопровождения получают продуктовые наборы в дорогу.



В ближайших планах краевых властей – 31 мая встреча рейса из Нью-Йорка.

В общей сложности за период пандемии краевые власти помогли вернуться домой 400 жителям региона.

© «Вечерние ведомости»