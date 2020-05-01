В Прикамье появятся комиссии по урегулированию спорных ситуаций по выплатам медикам за работу с COVID-19

17:54 | 28.05.2020

В ходе традиционного селектора с главврачами глава Прикамья Дмитрий Махонин поддержал идею создать в учреждениях здравоохранения согласительные комиссии. Они будут регулировать спорные ситуации по выплатам медикам, работающим с пациентами с подозрением и подтвержденной коронавирусной инфекцией. С данной инициативой выступили зампрокурора края Андрей Назаров и председатель Пермской краевой организации профсоюзов работников здравоохранения РФ Геннадий Шабалин. «К вопросу дополнительных выплат по коронавирусу необходимо подходить самым внимательным образом. Здесь многое зависит от главврачей, будем помогать, больше общаться с коллективом, разъяснять нюансы», – отметил он.



Глава региона Дмитрий Махонин дал поручение региональному минздраву подготовить типовой нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность таких комиссий. По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, документ будет создан в рамках расширения функционала уже существующих при медицинских учреждениях комиссий по разрешению трудовых споров.



Таким образом, с 28 мая во всех медицинских учреждениях Пермского края локальными нормативными актами будут утверждены комиссии, которые помогут разбирать спорные ситуации по выплатам, связанным с работой в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.



Ранее глава Прикамья попросил подключиться к вопросу стимулирующих выплат врачам представителей краевого штаба ОНФ. «Поступает много вопросов о выплатах медработникам за работу с коронавирусной инфекцией. Попросил ОНФ подключиться и проконтролировать, при необходимости узнать лично у каждого, получил ли он заслуженные деньги», – подчеркивал глава региона.



Напомним, дополнительные выплаты медработникам предусмотрены по трем постановлениям: федеральным № 415 и 484 и региональному № 206-п. Федеральные документы предусматривают оплату помощи пациентам с COVID-19, а региональный – за помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывшим из других стран и регионов, контактировавшим с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ). По ним был произведен перерасчет – ввиду уточнения, за какой объем времени устанавливается выплата, а также ввиду уточнения понятия «группа риска»: в нее помимо медработников, контактировавших с инфицированными, вошел персонал, работающий с «ковидным» материалом, – лаборанты, рентгенологи и др.

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