Пермь: новости дня
17:40 | 28.05.2020
Более 8 тысяч пермяков уже подали заявления на новые «детские» выплаты через МФЦ
С прошлой недели обратиться за получением услуг в МФЦ могут родители малышей до 3-х лет – с апреля по июнь им положена выплата в размере 5 тысяч рублей. А также семьи, воспитывающие несовершеннолетних в возрасте от 3 до 16 лет – им с 1 июня будет выплачиваться единовременное пособие в размере 10 тысяч. Всего за неделю специалисты центров «Мои документы» приняли 3895 заявлений по данным направлениям.
Как рассказали в пресс-службе учреждения, сейчас ежедневно в контактный центр МФЦ поступают тысячи звонков от заявителей, которые хотят обратиться для оформления «детских» выплат, связанных с пандемией. При этом подать такой запрос можно без личного обращения в многофункциональный центр – дистанционно через портал Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/.
«Процедура оформления заявки в электронном виде предельно проста, она занимает не более 5 минут. Поэтому мы просим пермяков в условиях режима самоизоляции по возможности пользоваться именно этим способом подачи заявления», - говорят в учреждении.
Оформить заявку в электронном виде с сегодняшнего дня можно еще на одну новую услугу – пособие на детей с 3 до 7 лет. Претендовать на выплаты могут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Размер финансовой помощи для них составит 5351,5 рублей на каждого ребенка.
Граждане, которые по каким-то причинам не могут воспользоваться дистанционным способом подачи заявления, имеют возможность обратиться за получением услуги в любой филиал МФЦ Пермского края. Принимать заявки здесь начали с 20 мая. Всего за неделю от жителей поступило 4 899 пакетов документов на выплаты.
«Мы понимаем, что помощь семьям с детьми сейчас является приоритетной задачей. Поэтому специально для данной категории заявителей у нас выделена отдельная предварительная запись. Ежедневно мы можем принять около 1200 посетителей по этим услугам», - рассказал Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
Напомним, что в настоящее время многофункциональные центры работают только по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг. Приходить в филиал нужно строго к назначенному времени, в масках, перчатках, а также с собственной ручкой для заполнения заявления. В помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Запись на прием по телефону (342) 270 11 20.
© «Вечерние ведомости»
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