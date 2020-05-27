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20:31 | 27.05.2020
Сотовая связь и высокоскоростной интернет есть у 92% населения Прикамья
Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что интернетом обеспечены 92% населения края. Сейчас в регионе реализуется программа по подключению к интернету и связи населенных пунктов с населением 250-2000 человек, финансируемая за счет федерального и регионального бюджетов и рассчитанная до конца 2021 года. Она обеспечит доступ к сотовой связи 327 тысячам жителей 544 населенных пунктов.
«Сейчас мы приступаем к обеспечению интернетом населенных пунктов с населением 100-250 жителей, – пояснил Дмитрий Махонин. – Здесь есть жалобы на отсутствие связи, и нужно сказать, что это право жителей, мы должны обеспечить связь. Подключаем социальные объекты, например школы, ФАПы, к интернету. Закончить эти работы должны в следующем году».
Министр информационного развития и связи Игорь Никитин в своем докладе сообщил, что все 89 населенных пунктов Прикамья с численностью свыше 2 тысяч жителей, то есть около 2,1 млн человек, сейчас обеспечены широкополосным интернетом. В 2020-2024 годах сотовую связь планируется провести во все населенные пункты, где живет от 100 до 250 жителей (таких 481) – это еще 78 тысяч человек.
«В этом году планируется подключить 194 социально значимых объекта, в их числе 92 школы, и 6 зданий МЧС, что составит 90% от плана. В 2021 году предстоит подключить оставшиеся 10% – 178 объектов, среди них школы, здания органов местного самоуправления, МЧС, Росгвардии», – рассказал Игорь Никитин.
Работы ведутся в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» (подключение социально значимых объектов в различных НП, в том числе в категории 100-250 жителей), инициированной президентом Владимиром Путиным.
В этом году запланировано и проведение интернета в 14 населенных пунктов на 500-2000 жителей, в 52 населенных пункта в категории 250-500 жителей и в 34 пункта с численностью населения от 100 до 250 человек. Это даст возможность пользоваться онлайн-ресурсами примерно 36 тысячам человек.
В населенных пунктах с 250-500 жителями интернет проводится в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется в Прикамье с 2015 года. Доступ к интернету получили около 83 тысяч человек. Проект УЦН реализует компания «Ростелеком». К концу 2021 года интернетом будут обеспечены жители всех таких населенных пунктов.
Напомним, в прошлом году провайдеры цифровых услуг и сервисов («Ростелеком», «Мегафон», МТС) в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества» оборудовали на территории Пермского края базовые станции, обеспечив 37 населенных пунктов, где в общей сложности проживают более 14 тысяч человек, сотовой связью и мобильным интернетом. В рамках госконтракта с «Ростелекомом» к началу нынешнего мая были введены в эксплуатацию 11 базовых станций. В результате жителям малонаселенных пунктов станет доступна мобильная связь, кроме того, появится возможность организовать оперативную медицинскую помощь и своевременное оповещение о чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.
В рамках программы развития сотовой связи в Прикамье часть населенных пунктов попадает в зону действия федерального проекта LTE-450. Они будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом с помощью инфраструктуры «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС), на вышках которой будет установлено оборудование LTE-сетей в диапазоне 450 МГц. LTE-сети в крае будут строиться до конца 2021 года. Благодаря программе LTE-450 26 населенных пунктов с населением более 250 человек (10 тысяч жителей) будут обеспечены сотовой связью до 2022 года.
В соответствии с внесенными в апреле изменениями в ФЗ № 126 «О связи» федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» распространится на населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек. В рамках проекта УЦН с 2021 по 2024 год сотовая связь и мобильный интернет придут в 481 населенный пункт Прикамья в категории 100-250 жителей (76 тысяч человек).
Также по этому проекту с 2017 по 2019 год включительно в 179 малых населенных пунктах (250-500 человек) были установлены точки общего доступа Wi-Fi, обеспечена техническая возможность подключения частных домохозяйств к интернету. За время реализации проекта – с 2015 года – доступ к сети получили около 83 тысяч человек.
Проект УЦН компания «Ростелеком» реализует до 2021 года включительно в рамках договора с Федеральным агентством связи «Россвязь» об условиях оказания универсальных услуг связи. «Ростелеком» провел более 2,2 тысячи км волоконно-оптического кабеля, из них около 730 – в 2019 году. Уже подключено 237 сел и деревень, всего запланировано подключить 305 населенных пунктов с численностью 250-500 человек.
До 2020 года интернет был проведен в 194 населенных пункта с населением 500-2000 человек (186 тысяч жителей), 254 населенных пункта категории 250-500 человек (90,8 тысячи жителей) и 37 населенных пунктов, где проживают 100-250 человек (всего 7,3 тысячи).
© «Вечерние ведомости»
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