Турбизнес Прикамья пройдет «ТУРПЕРЕЗАГРУЗКУ 2020»

13:42 | 27.05.2020

Туристический бизнес Прикамья примет участие в комплексной образовательной программе по переформатированию региональных турпродуктов и цифровизации туризма «ТУРПЕРЕЗАГРУЗКА 2020». Мероприятие пройдет с 1 июня по 16 июля 2020 года.



«Участие в программе примут представители туристического бизнеса, некоммерческие организации, музеи, организаторы событий, экскурсоводы, руководители отелей и иных коллективных средств размещения, а также работники администраций муниципальных образований. Участники познакомятся с новыми трендами, цифровыми технологиями, успешными практиками в сфере туризма, чтобы после снятия ограничений автоматически включиться в процесс приема гостей с обновленными программами, открытыми просторами и искренним радушием»,— рассказала руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.



Программа состоит из четырех этапов: флэшмоба о том, что Пермский край готов принять туристов, обучающей и практической частей, межрегионального круглого стола и онлайн-выставки новых турпродуктов с участием других регионов.



Регистрация участников открыта до 31 мая 2020 года по ссылке: https://tour2020.tb.ru/.



В программе запланированы 18 вебинаров и выступления 25 экспертов, которые помогут сориентироваться в трендах и создать качественно новый продукт для поствирусного рынка, а 5 стратегических сессий позволят комплексно переформатировать региональный турпродукт. Кроме того, бизнес может представить для обсуждения с экспертами уже имеющиеся турпродукты, адаптированные под новую реальность. Проекты необходимо направить до 31 мая на электронную почту: smklimova@atm.permkrai.ru.



По итогам обучения участники получат сертификаты о прохождении комплексной обучающей программы по переформатированию региональных туристских продуктов и цифровизации туризма «ТУРПЕРЕЗАГРУЗКА 2020».



Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Организаторами выступили Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства», Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края совместно с ГБУ Пермского края «Центр развития туризма» и Пермским региональным отделением Российского Союза туриндустрии по поручению правительства Пермского края.

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