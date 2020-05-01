В Прикамье среди инфицированных коронавирусом – 84 ребенка

12:51 | 27.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 44 новых случая заражения COVID-19: 24 человека с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 20 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1495.



Ежесуточный прирост больных составил 3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни пятый день подряд меньше 1.



Из 44 новых инфицированных - 20 мужчин, 22 женщины, 2 ребенка (2 мальчика). Младше 45 лет – 18 человек, 15 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



На сегодняшний день в Пермском крае зафиксировано 84 случая заболевания у детей (5,6% от общего числа зараженных в Пермском крае). Из них 49 переносят или уже перенесли болезнь в очень легкой форме (без симптомов заболевания), 27 в легкой форме и лишь 8 детей переносят инфекцию в средней степени тяжести. 38 детей уже были выписаны по выздоровлению, всем остальным оказывается необходимое лечение и врачебное наблюдение.

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