Благодаря нацпроектам в этом году в Прикамье построят 6 школ и 13 детских садов для 7,6 тысячи ребят

12:40 | 27.05.2020

На заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края министр строительства Андрей Колмогоров представил информацию о ходе строительства школ и детских садов в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом России Владимиром Путиным.



Всего в период с 2017 по 2022 годы в регионе должно быть построено 35 школ на 22 573 учащихся и 36 детских садов на 6 793 места. Из них в рамках национальных проектов будет построено 4 школы и 24 детских сада.



Благодаря финансированию строительства из разных источников (краевого, местных, федерального бюджетов) край имеет возможность одновременно обеспечивать новыми социальными объектами разные муниципалитеты, где есть такая потребность. За 6 лет современные школы и детские сады появятся в 25 муниципалитетах.



Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин обозначал, что строительство социальных объектов должно быть продолжено, несмотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку.



В текущем году ввести в эксплуатацию планируется 6 школ на 5 123 учащихся. Объекты располагаются в Перми, Березниках, Пермском, Кочевском, Чайковском районах. Школа в Березниках рассчитана на 1224 места и строится в рамках нацпроекта «Образование». Детских садов в этом году будет сдано 13. В них смогут пойти 2 575 детей. Современные дошкольные учреждения откроются в Перми, Березниках, Пермском муниципальном районе, Чайковском, Юрлинском, Косинском, Очёрском муниципальных округах и Лысьвенском городском округе. 8 из 13 детских садов будут построены в рамках нацпроекта «Демография».



Отметим, по итогам 2019 года Пермский край вошел в число регионов, которые успешно выполнили годовой план по строительству школ и детских садов в рамках нацпроектов.

© «Вечерние ведомости»