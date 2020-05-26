Ограничительные меры по COVID-19 могут быть сняты в отдельных территориях Пермского края

21:32 | 26.05.2020

Главный санитарный врач Пермского края рассказал об этапах снятия режима самоизоляции.



В Пермском крае на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса озвучены мероприятия и ключевые показатели для поэтапного изменения ограничительных мероприятий в условиях распространения COVID-19.



Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что за последние сутки в Прикамье выявлен 41 новый случай коронавируса (прирост за сутки – 2,9%).



«Две недели назад мы приняли решение об изменении режима самоизоляции в крае. Мы договаривались, что будем наблюдать за ситуацией в регионе, кроме того, Роспотребнадзор разработал методические рекомендации, где утверждены ключевые показатели, которые влияют на переход от одного этапа к другому, - отметил глава региона. – Всем хочется поскорее вернуться к привычной жизни, поэтому прошу главного санитарного врача региона рассказать о том, на каком этапе сейчас находится регион и когда мы сможем рассчитывать на последовательное снятие ограничений».



В своем докладе главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев отметил, что для возвращения жителей Прикамья к прежней жизни необходимо, чтобы коэффициент заражаемости коронавирусом, доля свободных коек в медучреждениях, перепрофилированных под лечение COVID-19, а также охват тестированием соответствовали заданным показателям. Помимо этого, поясняют в оперштабе по борьбе с коронавирусом, будет учитываться и доля ежедневного прироста новых заболевших.



Полный выход из режима самоизоляции предусматривает три этапа.



«Сейчас Пермский край находится на первом этапе. Коэффициент заражаемости в регионе – 0,85%, свободный коечный фонд в больницах – 55,7% от зарезервированного под «ковидных» пациентов, охват тестированием – 104,8 на 100 тыс. человек», - рассказал Виталий Костарев.



В рамках этого этапа уже с 12 мая в Прикамье разрешено работать организациям, осуществляющим торговлю и сервис автомобилей, парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, продажу непродовольственных товаров (с залом не более 50 кв. м, с отдельным входом с улицы). Кроме того, было разрешено оказывать услуги по пошиву и ремонту обуви и одежды, фотоуслуги, услуги по изготовлению ключей, ремонт компьютерной и бытовой техники. Разрешена дистанционная и выездная работа МФЦ, а также работа по предварительной записи клиентов. Допускаются прогулки и занятия спортом в одиночестве либо совместно проживающих лиц (за исключением прогулок на детских площадках) – обязательно при наличии средств индивидуальной защиты.



При переходе на второй этап разрешат открыть магазины непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м с отдельным входом с улицы, при условии нахождения людей в торговом зале из расчета 1 человек на 4 кв. м и организации мероприятий по их социальному дистанцированию. По согласованию главного санитарного врача, смогут начать работу некоторые образовательные организации и организаций сферы торговли, включая уличные.



Для этого необходимо, чтобы в Прикамье коэффициент заражаемости не превышал 0,8, свободный коечный фонд составлял не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках, а охват тестированием - не менее 90 на 100 тысяч населения в день.



При третьем этапе возобновляется работа организаций сферы торговли и услуг, открытие заведений общественного питания (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров), образовательных учреждений, гостиниц, мест отдыха населения (парков, скверов и других), а также других организаций - по согласованию с главным санитарным врачом Пермского края.



Для этого необходимо, чтобы коэффициент заражаемости коронавирусом в регионе не превышал 0,5, свободных коек в медучреждениях, перепрофилированных под лечение COVID-19, было больше половины, а охват тестированием составлял не менее 110 на 100 тысяч населения в день.



«Полное снятие мер ограничений и разрешение на проведение массовых мероприятий станет возможным только после стабилизации эпидемиологической обстановки», - подчеркнул Виталий Костарев. Также главный санитарный врач уточнил механизм перехода с этапа на этап: по достижении целевых показателей региональное управление Роспотребнадзора направляет отчет в федеральный центр, специалисты сверяют данные и только после их согласования руководителю региона передается предложение по переходу на следующий этап. После этого глава региона может принять соответствующее решение и снять часть ограничений.



Важно отметить, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, очередной этап на территории Пермского края может вводиться точечно в отношении отдельных муниципальных образований. Это зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в них и от предписания главного государственного санитарного врача Пермского края. «При этом режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями должен сохраняться до полного снятия ограничений, а для всех остальных жителей сохраняются требования по социальному дистанцированию и ношению средств индивидуальной защиты», - подчеркнул главный санитарный врач Прикамья.



По итогам заседания оперативного штаба глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильному зампреду правительства Сергею Никифорову совместно с Роспотребнадзором к концу недели проанализировать текущую ситуацию с распространением коронавируса в территориях края – с перспективой принятия решений по переходу от одного этапа снятия ограничений к следующему.



Напомним, на вечер 26 мая в Пермском крае выявлен 1451 заболевший коронавирусом, из них 740 – выздоровели, 47 – скончались. Еще 664 продолжают проходить лечение, а 2413 – находиться на карантине по предписанию главного государственного санитарного врача Пермского края.

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