Пермь: новости дня
19:34 | 26.05.2020
«Уралкалий» завершил строительство перемычки между первым и вторым соликамскими рудниками
Дополнительная перемычка представляет собой гидроизоляционное сооружение протяжённостью 65 метров, состоящее из семи сегментов различной величины. При ее строительстве применены уникальные и самые современные технологии и материалы, прошедшие сертификацию в европейских лабораториях и не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Рецептуры используемых компонентов были разработаны специально под условия Верхнекамского месторождения. Все материалы перед монтажом прошли опытно-промышленные испытания с учетом параметров состояния горного массива, глубины выработки, физико-механических параметров возможных шахтных рассолов. Для подрезки контура выработки и оформления врубов использовалась специально созданная в Германии под эти задачи многофункциональная машина MF-1500.
Для последующего контроля за параметрами давления в сегментах перемычки установлены датчики, показатели которых доступны специалистам в режиме онлайн.
При проектировании гидроизоляционного сооружения АО «ВНИИ Галургии» (г. Пермь), сотрудничало с немецкой компанией IBeWa, профильными научными институтами Германии, Пермским научно-исследовательским политехническим университетом, Московским государственным университетом. В строительно-монтажных работах был задействован опыт компании Thyssen Schachtbau GbmH (Германия), а также дочернего предприятия «Уралкалия» ООО «Уралкалий-Ремонт».
Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий», отметил:
– Гидроизоляционное сооружение, разделяющее рудники СКРУ-1 и СКРУ-2, уникально по своим характеристикам и рассчитано на эксплуатацию именно в условиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Перемычка спроектирована и построена таким образом, что способна выдержать максимально возможное расчётное давление рассолов. По прогнозам ведущих мировых профильных научных институтов, такая конструкция обеспечит безопасность отработки шахтного поля СКРУ-1. Это особенно важно, так как рудник СКРУ-1 является единственным в России, где добывается карналлит – важнейшее сырье для российской титано-магниевой промышленности.
Добавим, что в 1980-х годах были проведены первые работы по гидроизоляции в сбойке между шахтными полями СКРУ-1 и СКРУ-2 (перемычки №№1, 2). В 2014 году было принято решение о дополнительном укреплении гидроизоляционного сооружения. Со стороны рудника СКРУ-2 был проведён тампонаж, пространство выработки покрыто специальным гидроизоляционным составом, установлены датчики с выводом показателей в диспетчерскую рудника, забетонирована труба-лаз, а на её торцевой части установлена железобетонная заглушка. Со стороны СКРУ-1 также был выполнен тампонаж с использованием современного химического полимера, обладающего высокой адгезией к солям.
Возведение дополнительной гидроизоляционной перемычки №3 было осуществлено в 2019-2020 годах.
© «Вечерние ведомости»
26.05.2020
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