В Перми объявлены торги на право размещения палаток для продажи овощей и фруктов

17:33 | 26.05.2020

На электронные аукционы выставлено 34 лота в Мотовилихинском и Свердловском районах города. Специализация НТО – продажа овощей и фруктов.



Как рассказали в департаменте экономики и промышленной политики, места предусмотрены в Мотовилихинском и Свердловском районах. В дальнейшем на торги планируется выставить порядка 60 мест под размещение палаток в разных районах города.



Период размещения нестационарных торговых объектов – 12 месяцев. Размер площади места размещения – 6 кв. метров. Начальная цена аукциона (плата за размещение НТО за 1 год) некоторых лотов не превышает 5 тысяч рублей. Участниками аукционов могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, организующие и осуществляющие торговую деятельность.



8 июня в 09:00 по местному времени начнется подача заявок на участие в аукционе.

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