В Перми завершен первый этап процедуры индивидуального отбора в пятые классы

17:06 | 26.05.2020

Пермские школы провели онлайн-собеседования по результатам действующего портфолио для будущих пятиклассников. В рамках собеседований о себе и своих достижениях рассказали порядка 800 школьников.



В этом году четвероклассники смогут поступить в одну из 24 школ Перми на обучение по программам повышенного уровня. Подошел к концу первый этап процедуры индивидуального отбора в 5-е классы.



Административные команды школ провели онлайн-собеседования, где было представлено краткое резюме портфолио школьника, даны рекомендации по дальнейшему заполнению, а также отмечены особенности набираемого класса. Онлайн-собеседование с четвероклассниками длилось около получаса, в нем также принимали участие родители и другие члены семьи школьников.



В ходе онлайн-собеседований школьникам было предложено рассказать о своих достижениях, интересах, хобби. О том, чем они планируют заниматься в будущем и почему хотят поступить в конкретную школу. Некоторые школы предлагали решить логические задачки, другие проверяли знание иностранных языков.



Результаты первого этапа процедуры индивидуального отбора в 5-е классы опубликованы в личном кабинете на сайте «Электронное портфолио школьника» https://portfolioperm.ru/. Все четвероклассники, прошедшие собеседование, приглашены на второй этап индивидуального отбора – тестирование по предметам «Русский язык» и «Математика». Оно пройдет во второй половине июня.



Напомним, консультацию по процедуре проведения индивидуального отбора в 5-е классы можно получить в образовательном учреждении, в которое планируется поступать, или по телефону «горячей линии» департамента образования администрации Перми: 212-95-20.

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