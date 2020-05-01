Депутаты пересмотрели нормативы градостроительного проектирования в городе Перми

16:50 | 26.05.2020

На майском пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты поддержали проект по дополнению местных нормативов градостроительного проектирования. Так, теперь предусмотрена возможность уменьшения показателя расчета площади земельных участков для дошкольных и средних образовательных учреждений на 20% и 35% соответственно.



Заместитель главы администрации Перми - начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова подчеркнула, что была проведена масштабная экспертно-аналитическая работа и у города есть возможность для применения данного норматива.



Депутат Пермской городской Думы и председатель комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Алексей Дёмкин: «Проект не должен противоречить действующим техническим и санитарным нормам, а также сохранить действующие нормативы при проектировании. Изменение показателей отдельно стоящих объектов должно допускаться только при соблюдении всех норм и регламентов».



Напомним, что нормы для определения размера земельного участка, где планируется разместить образовательное учреждение, содержатся в «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.07.01-89, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр и в «Местных нормативах градостроительного проектирования в городе Перми». В настоящее время мера по уменьшению показателя носит рекомендательный характер и прохождение экспертизы затрудняется. Принятые изменения позволят избежать трудностей при реализации проектов, связанных с образовательными учреждениями.

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