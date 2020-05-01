На заседании фракции «Единая Россия» в Пермской городской Думе обсудили текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции

16:46 | 26.05.2020

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева доложила, что на территории города организована работа по дезинфекции дорог, тротуаров, подходов к больницам, аптекам и банкоматам, по обработке подъездов и придомовой территории многоквартирных домов. ООО «НОВОГОР-Прикамье» установлен усиленный режим дезинфекции очищенных сточных вод.



Осуществляется контроль безопасности передвижения на общественном транспорте: ежедневно на конечных остановках после каждого рейса проводится санитарная обработка подвижного состава дезинфицирующими средствами. Кондукторы и водители обеспечены масками и перчатками. Также 55 тысяч масок были розданы пассажирам на городских маршрутах. Депутат Владимир Манин предложил усилить контроль: жители замечают, что кондукторы и водители не всегда используют средства индивидуальной защиты, такие замечания есть на маршрутах №77, №36 и №18.



Особенно депутатов интересовала ситуация в сфере образования. Людмила Гаджиева отметила, что образовательный процесс продолжается в режиме онлайн. На основании решения Рособрнадзора ОГЭ для выпускников 9 классов отменен, учащиеся получат аттестаты на основе итоговых годовых оценок. ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те ученики, кому результаты экзамена нужны для поступления в высшие учебные заведения.



Что касается летнего отдыха, начало летней оздоровительной кампании перенесено на более поздний срок, а длительность смен в летних лагерях будет сокращена. В детских садах организована работа дежурных групп для детей, чьи родители работают. Наполняемость таких групп не превышает 14 человек, сейчас работают 430 дежурных групп. Проводится дезинфекция помещений, включается утренний и дневной фильтр. Также продолжается выдача сухих пайков детям из малоимущих и многодетных малоимущих семей. Волонтеры помогают пожилым людям и многодетным семьям покупать продукты и лекарства, выносить мусор.



Исполняющий обязанности первого заместителя главы города Виктор Агеев рассказал о мерах, предложенных рабочей группой по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в период пандемии. Список отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, дополнен следующими видами деятельности: печатание газет, ремонт компьютеров и бытовой техники, представление прочих персональных услуг. Также был расширен список предприятий, на которые не распространяются ограничения, установленные краевыми властями. В него вошли организации, занимающиеся непродовольственными товарами, имеющими торговый зал не более 50 кв. м.



В целях поддержки предпринимательства изданы постановления об отсрочке арендных платежей за пользование муниципальным имуществом. Предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю через нестационарные торговые объекты, дается возможность отсрочки годовой платы по аренде, также введен мораторий на применение штрафных санкций по договорам аренды. Для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена отсрочка платежей за размещение рекламных конструкций. Для перевозчиков, а также организаций, оказывающих услуги по организации питания в образовательных учреждениях, разработаны специальные меры поддержки.



«Планирует ли администрация отдельные меры для управляющих компаний? Идет работа по подготовке жилья к зимнему сезону, недоработки в этой сфере могут серьезно повлиять на качество подготовки», - спросил депутат Павел Фадеев.



«Мы поймем, в каком объеме осуществляется поддержка с уровня региона, и, исходя из этого, разработаем меры на уровне города», - ответил Виктор Агеев.



Сейчас на рассмотрении в министерстве промышленности и торговли Пермского края находится еще ряд предложений, представленных рабочей группой по поддержке бизнеса.



Руководитель думской фракции партии «Единая Россия» Дмитрий Малютин поблагодарил Александра Буторина, Василия Кузнецова, Евгения Глезмана, Наталью Мельник, Алексея Оборина, Юрия Уткина, Павла Фадеева, Дмитрия Федорова, Тимофея Чащихина и руководителя регионального отделения фракции Вячеслава Григорьева, которые в сложный эпидемиологический период ведут активную деятельность социальной направленности.

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