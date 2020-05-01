Прикамский проект «Рождественское турне» стал победителем MarSpo 2020

16:40 | 26.05.2020

Проект из Пермского края «Рождественское турне» стал победителем Всероссийской премии в области спортивного маркетинга MarSpoAwards 2020 в номинации «Популяризация спорта и здорового образа жизни в неигровых видах спорта».



MarSpo Awards – главная отраслевая премия страны, отмечающая проекты в области спортивного маркетинга. Она вручается с 2017 года. В этом году поступило порядка 300 заявок, в шорт-листе оказались 154 проекта крупнейших лиг, федераций, турниров, профессиональных клубов, брендов нашей страны и ближнего зарубежья. Защита премии в 2020 году проходила в онлайн-режиме.



Отметим, что за 15 лет пермский проект «Рождественское турне» прошел путь от краевых соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина до включения в официальный календарь международной федерации лыжных видов спорта (FIS). В январе 2020 года около 150 мальчиков и девочек из семи стран (России, Польши, Финляндии, Беларуси, Словакии, Казахстана, Болгарии) приняли участие в соревнованиях на трамплинах Перми, Кудымкара и Чайковского. Трансляция в социальной сети «ВКонтакте» собрала порядка миллиона просмотров.



«Мне особенно приятно, что наш пермский проект получил высокие оценки, еще и потому, что я в детстве сам занимался прыжками с трамплина. «Рождественское турне» стало первым шагом в большой спорт для многих спортсменов, в том числе и членов национальной сборной. За 15 лет проделана колоссальная работа, как по совершенствованию самого «Рождественского турне», так и по развитию детского спорта в Пермском крае и России. Это единственные в нашей стране детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, которые ежегодно собирают более 100 участников со всех уголков страны. В этом году мы вышли на новый уровень – участниками стали юные летающие лыжники из других стран», – прокомментировал депутат Пермской городской Думы, координатор проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов.

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