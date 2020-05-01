Пермякам раздали около 10 тысяч медицинских масок

16:36 | 26.05.2020

В прошедшие выходные по инициативе депутата Государственной Думы РФ Игоря Сапко пермские активисты Волонтерского центра «Единой России» провели акцию по раздаче медицинских масок жителям. К акции также присоединились первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин и депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе. Площадки были организованы в Индустриальном, Орджоникидзевском, Кировском и Свердловском районах. Всего было роздано порядка 10 тысяч медицинских масок.



«Думаю, наша небольшая помощь будет полезна жителям. Медицинская маска сейчас предмет первой необходимости. Этой акцией, в первую очередь, мы хотим напомнить нашим гражданам о соблюдении мер санитарной безопасности и обязательном ношении масок в общественных местах», – отметил Игорь Сапко.



«Совместно с депутатом Государственной Думы РФ Игорем Сапко и волонтерским центром Молодой гвардии Единой России в эти выходные организовали бесплатную раздачу медицинских масок для жителей города. Сейчас очень важно продолжать соблюдать меры предосторожности и носить средства индивидуальной зашиты, чтобы сдержать рост заболеваемости», – прокомментировал депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе.

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