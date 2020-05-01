Энергетики «Т Плюс» напоминают о необходимости соблюдать осторожность возле теплосетевых объектов

16:23 | 26.05.2020

С началом подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов в Пермском филиале «Т Плюс» и Пермской сетевой компании обращают внимание жителей на необходимость соблюдать осторожность при нахождении вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры. Следует избегать парковки автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать при проведении подготовки к зиме. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта вместе с автомобилем и водителем.



Энергетики напоминают: теплоснабжающая инфраструктура находится в городских зонах, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов и автомобильных дорог. В ходе проведения гидравлических испытаний теплосетей возможны утечки теплоносителя, поэтому горожанам при нахождении вблизи коммунальных объектов нужно быть внимательными.



Пермякам настоятельно рекомендуется избегать наступать на крышки люков, а также ни в коем случае не открывать люки и не залезать внутрь. Соблюдая простые правила, можно избежать опасности нанести вред своему здоровью или получить смертельную травму. Родителям стоит еще раз объяснить все эти правила детям, так как именно юные пермяки зачастую игнорируют важные требования.



Тема безопасности тепла становится крайне актуальной во время летних ремонтов, считает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») Владислав Маслов: «Пренебрежение техникой безопасности – перелезание через ограждения вокруг раскопок, парковка машин вблизи объектов перекладки теплосетей - может иметь негативные последствия. Поэтому еще раз напоминаем горожанам – будьте внимательны, берегите свою жизнь и здоровье!»



О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер, колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в центральную диспетчерскую службу Пермской сетевой компании по телефону 8 (342) 243-72-99.

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