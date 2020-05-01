Пермь: новости дня
12:50 | 26.05.2020
К 15 июля в системе бесплатных пересадок будет участвовать весь пермский пассажирский транспорт
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, 1 июня в городе запланирован запуск второго этапа изменения маршрутной сети. В нем участвуют автобусные маршруты Дзержинского, Индустриального Мотовилихинского, Свердловского и части Орджоникидзевского районов. Одновременно с изменениями пути следования для удобства пассажиров на этих маршрутах внедряется система бесплатных пересадок в течение 40 и 60 минут и оплата банковской картой.
Так, с 1 июня на автобусных маршрутах №5, 10, 14, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 33, 40, 42, 44, 45, 47, 55, 56, 57, 63, 74 и 75 можно будет совершить одну бесплатную пересадку в течение 40 минут. На автобусных маршрутах №32 и №77 – в течение 60 минут. Таким образом, всего в эту систему будут включены 58 автобусных и 7 трамвайных маршрутов. К 15 июля все автобусные маршруты будут включены в систему бесплатных пересадок и оплату проезда по банковской карте.
На автобусных маршрутах №2, 3, 6, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 30, 38, 39, 46, 48, 50, 51, 62, 65, 69, 70, 73, 88 и всех трамваях уже доступна бесплатная пересадка в течение 40 минут. На автобусных маршрутах №15, 18, 20, 24, 34, 36, 49, 53, 58, 60, 61, 64 и 80 – в течение 60 минут. Так, за апрель бесплатной пересадкой воспользовались 142 тысячи раз – это каждый 11 пассажир.
Также на всех автобусных и трамвайных маршрутах, за исключением маршрутных такси, с декабря прошлого года к оплате принимается транспортная карта. Сегодня департамент транспорта администрации Перми фиксирует, что безналичная оплата проезда стала популярнее наличной. Всего в апреле на трамвайных и автобусных маршрутах безналичной оплатой воспользовались 874 тысячи пассажиров, в то время, как наличными средствами проезд оплатили на 44,5 тысячи пассажиров меньше. Так, 467,7 тысячи поездок было оплачено банковской картой, 221,2 тысячи поездок – транспортной картой, остальные поездки приходятся на льготных пассажиров.
© «Вечерние ведомости»
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