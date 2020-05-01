Отчет главы города Перми депутаты рассмотрят после снятия режима самоизоляции и проведения публичных слушаний

12:41 | 26.05.2020

На пленарном заседании депутаты Пермской городской Думы единогласно приняли решение не заслушивать отчет главы города Перми Дмитрия Самойлова за 2019 год. Так как публичные слушания не состоялись из-за ситуации с коронавирусом, депутатский корпус не может объективно оценить эффективность работы с бюджетом.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что без информации о городских финансах и выполнении муниципальных программ доклад главы будет не полным.



«Приняли с депутатами непростое решение – перенесли принятие отчета главы города на более поздний срок. Считаю, что вопросы такой значимости все же нужно обсуждать, как говорится, глядя друг другу в глаза не с экрана монитора. Устав города позволяет нам перенести рассмотрение доклада главы, уверен, мы поступили абсолютно правильно», – подчеркнул Дмитрий Малютин.

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